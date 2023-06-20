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台灣經濟成長率預測 台綜院大幅下修至1.45%

記者陳素玲、鍾泓良、朱漢崙／台北報導

台灣綜合研究院19日發布最新經濟預測，考量國際景氣持續降溫，整體經濟環境未較去年底改善，保守看待台灣經濟前景，將今年的經濟成長率預測從去年12月中的2.51%大幅下修逾1個百分點，來到1.45%，為目前主要研究機構預測的最低水準。

台灣中央銀行上周舉行第二季理監事會，將今年經濟成長率下修到1.72%，宣告「保2」無望，也較主計總處上月底預測的2.04%悲觀。民間機構方面，元大寶華3月預測值1.91%，原本14日要發布最新預測，但臨時以「當前經濟與金融活動複雜程度極高」為由喊卡，改為9月下旬再公布。

國發會副主委高仙桂19日表示，下半年景氣回溫，且政府持續強化公建執行率，穩住經濟動能，全年還是有機會「保2」。

台綜院創辦人劉泰英說，台灣面對各國競爭，難再仰賴科技產品外銷高速成長，國內消費又因為通膨走冷，建議政府要加大公共投資，帶動民間投資。他說，當公共與民間投資都快速成長，才會帶動經濟快速成長，進入良性循環，否則仰賴外銷也會有所極限。

台綜院指出，上半年以來全球經濟依舊負面消息頻傳，地緣政治分裂威脅擴大，貿易緊張局勢加劇，國際直接投資活動趨向保守分散，讓全球經濟在崎嶇的道路上緩慢復甦。今年因應通膨問題，多國央行緊縮貨幣的政策效果開始顯現，但距通膨恢復目標水準仍需要相當時間，面臨持續的衰退威脅。

至於台灣今年經濟表現，台綜院表示，延續去年下半年開始國際經濟景氣下滑的影響，外需出口持續疲弱，經濟成長依靠體系內生的成長動能推動，但民間投資活動放緩，消費成為今年主要拉抬支撐經濟成長的支柱。面對國際景氣持續降溫，整體經濟環境未較去年底改善，因此大幅下修經濟成長預測。

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