鋼鐵、汽車、裝備、電子… 中企加快擁抱工業互聯網

中國企業正加快擁抱工業互聯網，目前已進入規模化應用新階段。圖為位於吉林長春的一汽解放J7整車智能工廠，機械臂趕製生產出口訂單。(中新社)

鋼鐵、汽車 、裝備、電子、能源…，中國企業正加快擁抱工業互聯網，目前已進入規模化應用新階段。

中新社報導，在本周舉行的2023工業互聯網大會上，中國信息通信研究院院長、工業互聯網產業聯盟理事長余曉暉表示，製造業的數字化、高端化、智能化、綠色化發展，工業互聯網是重要路徑、手段和基礎設施。工業互聯網已經全面融入能源、電力、交通、裝備等45個國民經濟大類。

中國工業和信息化部信息通信管理局一級巡視員王鵬表示，工業互聯網一體化應用成效明顯，工信部制定推廣了鋼鐵、電子等十餘個重點行業融合應用指南，目前已累計遴選近600個試點示範應用標桿。

融合5G 、人工智能 、大模型、數字孿生等技術，遠程設備操控、機器視覺質檢等一大批工業互聯網典型場景在千行百業落地。余曉暉說，八個場景聚焦排產、作業、質量、生產等核心生產領域，數據分析應用深度在不斷加速，柔性化、定製化、網絡化製造等製造方式變革方面的場景也不斷擴展。

全球光纖領域排名前四位的亨通集團執行總裁錢建林指出，基於亨通工業互聯網平台，依托5G、IPv6、工業標識解析等技術及協議，亨通集團打造了5G數字工廠，落地於8個應用場景，17個細分場景。

本次工業互聯網大會上發布了「5G超可靠低時延汽車柔性產線」。運用該生產線測試床，精工自動化科技有限公司先試先行，建設了5G超可靠低時延汽車柔性產線，基於行業痛點難點，率先實現了汽車製造核心生產環節的5G應用，為行業轉型發展打造了創新樣板。工信部副部長張雲明表示，今年是「工業互聯網創新發展行動計畫（2021-2023年）」的收官之年，工信部將研究出台推動工業互聯網高質量發展的指導意見，完善新階段發展頂層設計。

中國信息通信研究院信息化與工業化融合研究所副所長田洪川建議，遴選一批應用價值高、可複製推廣性強的應用案例，提升平台規模化推廣水平，應鼓勵具國際競爭力的大企業和具產業鏈控制力的生態主導型企業建設工業互聯網平台，通過鏈主企業與上下游企業業務紐帶作用，引領工業互聯網平台在眾多行業快速應用。