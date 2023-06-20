中國Z世代淘金熱 著重投資理財

進入2023年以來，國際金價 總體呈上漲趨勢，帶動中國零售金價上漲，更是引發了年輕人的淘金熱。

中新社報導，據「2022年中國黃金首飾行業洞察報告」數據顯示，近五年來，中國年輕人對黃金的消費意願增長迅猛，從2016年的16%增長至2021年的59%，是各年齡群中金飾消費潛力最高的。

另據「2021中國黃金珠寶消費調查白皮書」顯示，在金店消費群體中，25至35歲的顧客占比已經超過7成。其中投資 理財是年輕群體購金的主要原因，滿足感和儲蓄 性消費讓年輕人喜歡買黃金。

「我收藏了一些金豆和金條，都是從參加工作開始，自己一點點攢錢買的」。張怡時是一位28歲的白領，她說，每個月發工資，除了留下生活開支，餘下的錢她都會買成黃金小件，積少成多後，在金價合適時再換成金條。

中國國家統計局公布的最新數據顯示，5月份金銀珠寶類商品零售類值為265.6億元人民幣(約37億美元)，同比增長24.4%。

世界黃金協會最新發布的「全球黃金需求趨勢報告」顯示，2023年一季度黃金總需求提振至1174噸。中國一季度金飾消費需求回升，達198噸，占據全球金飾總體消費需求的41.42%。

有分析指出，諸如黃金保值增值式的消費理念正成為中國市場的主流。據統計，在天貓超市購買黃金的人群中，「95後」和「00後」兩大群體占比過半，成為網購黃金的主力人群。中國黃金珠寶消費正朝著年輕化方向發展。

天津財經大學經濟學教授叢屹表示，「Z世代」消費群體追求個性，重視體驗及產品的實用價值，在消費上更務實。

據中國黃金天津公司的一位設計師介紹，當前，中國金飾的工藝和款式較以往有了很大升級，尤其是結合國潮等時尚元素設計的一系列跨界融合產品，不僅價格親民、造型別致，還使得黃金飾品和消費者之間有了思想的連接，得到越來越多年輕消費者的追捧。在工藝日益精進的基礎上，年輕消費群體的需求促使黃金珠寶產業和工藝美術等產業相互協作，也說明了中國黃金消費格局的升級。