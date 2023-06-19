京東擘劃未來20年願景 打造3家兆元人民幣企業

中國知名電商京東公司18日成立屆滿25周年，公布《凝心聚力邁向「35711」夢想》全員信，對未來20年正式提出「35711」夢想：有三家公司收入超過人民幣1兆元（約1403億美元），五家進入世界500強的公司；七家從零做起市值不低於人民幣1000億元（約140.3億美元）的上市公司；能為國家繳納人民幣1000億元稅收；提供超過100萬人就業機會。

這是京東組織變革以來首提對20年後的願景。京東集團新任執行長許冉18日首次公開露面，並明確提出京東集團三大發展戰略：下沉市場、技術服務與國際業務。未來爭取服務中國全國10億用戶，發力「極致低價」和「豐富供給側」；在六年來技術投入人民幣千億元基礎上繼加大技術研發投入；圍繞跨境及海外本地客戶優化一體化供應鏈 。

京東公開信指出，未來20年投入累計超過人民幣3兆元用於：一線員工薪酬福利；京東鄉村振興「奔富計劃」，帶動超過1億農民增收；累計攜手6,000萬中小微企業數位化升級；京東的供應鏈服務基本實現覆蓋全球，在占全球80%體量的經濟體裡建立供應鏈基礎設施全面實現碳中和等。

去年底以來，京東做了大幅度組織架構變革，進一步精簡管理階層，將原事業群統管下的各事業部，按細分品類拆分為具體經營單元，給予品類負責人更多決策自主權，包括人事任免權等。目的在於讓團隊與投資者利益更加一致。

另一方面，面對日益競爭的環境，京東近兩年提出降本增效。同時京東為力壓競爭對手拼多多而祭出「百億補貼」，但外界多不看好，認為百億補貼會拖垮京東業績。但據京東今年第1季業績顯示，營收年增1.4%，高於市場預期1%。毛利率 較去年同期提升0.8個百分點至20.3%；調整後淨利率為3.1%，去年同期為1.7%。

今年第1季京東新增商家數量年增240%，尤其是時尚、居家和超商 品類的商家數量實現快速增長；第1季零售業務的回購用戶和付費會員規模取得年增率接近20%和30%的快速增長；京東PLUS會員第1季末達3500萬人，年均消費水平保持為非PLUS用戶的8.4倍。