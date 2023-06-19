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兩岸面板廠掀併購 研調估下半年啟動

記者李珣瑛／綜合報導

面板市況漸入佳境之際，向來精準預測面板業趨勢的研調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益預期，今年下半年起到明年，兩岸面板廠將分別掀起併購及改造潮，引領面板業進入全新氣象。

其中，台灣面板雙虎友達、群創將啟動一至二座舊世代線改造作業；大陸二線面板廠中電熊貓、咸陽彩虹等則將掀併購潮，進一步讓面板廠家數收斂，有助市場更趨於正向循環。

由於面板廠均嚴控產能，謝勤益認為，下半年至明年將是台灣面板廠陸續關掉舊產線，展開改造作業的時間點。估計面板雙虎都將各停掉一、二座4.5代、五代或5.5代舊產線，轉向Micro LED或其他利基產品線，時程是今年底關線，2024年改造，2025年投入量產。

謝勤益指出，2022年面板價格大跌價，去年第3季降至面板價值最低點，每平方公尺價格跌到100美元，促成電視面板大尺寸方向大躍進，包括印度消費者購買家中第一台電視都從55吋以上起跳，沒人再買50吋以下電視，除非是家中添購第二台或第三台電視，才會考量較小尺寸。

另一方面，韓廠三星及樂金顯示（LGD）相繼關LCD面板廠，退出LCD製造市場後，大陸面板產能已占全球近七成比重，前三大面板廠京東方、華星光電及惠科在60吋電視面板的市占率高達85%，55吋面板也占82%。隨著電視面板報價回到現金成本之上，市場擔心陸廠會拉升產能利用率搶市。

對此，謝勤益認為，大陸面板廠應不至於大舉拉升產能利用率搶市，主因京東方、華星光電與惠科等大陸三大廠之間存在「恐怖平衡」的制衡現象。

他分析，京東方已是全球產量最大的面板廠，面板一旦跌落現金成本，京東方每賣出面板就要賠上材料成本，受害最大。排行第二的華星光電通常是跟著市場老大決策。而惠科已遭逢二度上市掛牌失敗的打擊，確保公司獲利是首要任務，不會輕言拉升產能利用率、導致破壞面板價格行情，損人又不利己。

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