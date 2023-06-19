中國618電商促銷 中小品牌商家以價換量 反映民眾消費力還沒恢復

「低價」成為今年618大促熱門話題。（路透）

今年「618」作為歷經三年疫情 後的首個電商 大促銷節日，成為中國眾多商家爭相投入宣傳並提前預熱，「低價」成為今年618大促熱門話題，電商巨頭重回「價格戰」，京東、淘寶系都號稱史上投入最大，也體現出疫後中國民眾消費力還有待恢復。

投資者網報導，例如淘寶發起「擊穿底價」行動；京東推行「百億補貼」；拼多多喊出「天天都是618」的口號，重押3C數位產品；小紅書打出「618價格全網最低」，均進行促銷活動。

經濟觀察報報導，當各大電商平台把主打「性價比」的商品放在顯眼位置時，「以價換量」是許多中小品牌商家，實現增長的方法。

淘天集團淘寶好貨好價項目負責人鄒衍表示，一些商家想要搶奪用戶，價格可能是一種手段，另外這些商家也願意來平台經營，「好價」頻道便是淘寶給他們提供的一個管道。不過他也強調，降價依然需要保持在一個合理的水位。

其實不只是「五環外」（消費能力較低）人群對價格敏感，消費者天然地都會在購物時「比價」。鄒衍指出，使用者購物頻率增加，本身就會成為商家的增量，至於平台，若能透過「好價」頻道拉新、承接更多新的下沉市場用戶，也達到增量的效果。

據報導，兩大電商平台618購物節釋出初步戰報：京東官方微博顯示，京東618高潮期在17日晚間正式開啟。

開場十分鐘內，30%中國國產品牌成交額年增100%，以舊換新訂單成倍增長；財聯社報導，6月18日剛過0時，阿里集團旗下淘寶天貓成交破億品牌數已達305個，超256萬名中小商家今年的618成交額超過去年同期。

京東表示，京東雲每秒用戶訪問峰值較去年同期提升119%，有海量用戶湧入。618開場十分鐘內，iPhone、小米、榮耀、華為、OPPO、vivo等手機品牌成交額年增100%。I9高性能筆記型電腦成交額年增六倍，DDR5記憶體成長五倍。同時，京東超市十分鐘內成交用戶年增35%。

財聯社報導，淘寶天貓成交破億品牌包括老廟黃金、菜百、萊芬、優時顏等。截至6月18日0時，還有118萬名中小商家實現人民幣1萬元成交額，其中有6.8萬名商家加入淘寶還不到三個月。

今年618，淘天集團在直播上花心思，首次推出「直播閃降節」。中國經濟報報導，淘天集團發布數據顯示，今年618期間，每天在淘寶發布短視頻的商家數增長55%，達人（淘寶網上樂於購物樂於分享的人）增長200%；淘寶上短視頻的日均觀看用戶數增長了113%。

而京東則在物流服務方面刷新消費者體驗。此前，京東618開門紅活動中，截至1日中午12時，中國全國有92%區縣已收到京東快遞小哥送貨上門的商品。

京東表示，618開場僅十分鐘，全國近1,000個縣區市的消費者已收到從京東App 「小時購」服務、京東到家App下單的618商品。

京東618高潮期即時零售中國全國第一單用戶為一名正在西雙版納旅遊的李女士，京東稱她下單僅9分鐘就收到由達達快送騎手送到的口紅、防曬等美妝產品。