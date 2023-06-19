理想首款純電車 要價人民幣50萬元

理想汽車將推出純電車型，主打人民幣50萬元以上市場。（中新社）

在理想汽車 「家庭科技日」上，理想汽車宣布，旗下首款純電車型、理想超級旗艦被正式命名為「理想MEGA」，該車型將在今年年底發表，預計售價將超過人民幣50萬元（約7萬美元）。

理想汽車商業副總裁劉傑放出豪言稱理想MEGA將成為人民幣50萬元以上銷量第一的產品，它將凝聚著理想雙能戰略的最新的科技成果，有信心，它將成為人民幣50萬元以上銷量第一的產品，不分能源形式、不分車身形式，打破高端純電動車 無法成為爆品的傳統認知。

據悉，理想MEGA即此前內部代號為W01的旗艦車型，日前，該車型側面輪廓的手稿在網上曝光，理想汽車CEO李想轉發並回應稱，該車型的設計靈感來自於鯨魚。

在今年4月的上海車展期間，理想汽車正式發布「雙能戰略」，表示將在智能和電能全面發力，到2025年將形成「1款超級旗艦車型+5款增程電動車型+5款高壓純電車型」的產品布局，面向人民幣20萬元（約2.8萬美元）以上的市場，全面滿足家庭用戶的需求。

發佈會的另一大亮點是理想汽車發佈的不依賴高精地圖的城市NOA產品。NOA即導航輔助駕駛（navigate on auto pilot），在NOA開啟後，駕駛員只需在導航上設定好起點和終點，車子就可以自行抵達終點。

華西證券在近期研報中稱，展望下半年，城市NOA有望快速鋪開，2023年將成為城市NOA元年。此前，小鵬汽車、華為均已發佈相應的城市NOA產品，業內普遍認為，城市NOA正在成為智慧駕駛最「卷」的戰場。

理想汽車智慧駕駛副總裁郎咸朋表示，理想城市NOA通過AI大模型的幫助，將做到接近人類司機的駕駛表現。同時，這也是不依賴高精地圖的城市NOA產品，將於本月開始在北京 、上海開放城市NOA內測，目前理想汽車自動駕駛訓練算力為1200 PFLOPS，自動駕駛訓練里程6億公里。

此外，理想還在發佈會現場舉行了第40萬輛整車正式下線儀式。

銷量資料顯示，今年5月，理想汽車共交付新車2.83萬輛，年增長146%。這已經是理想汽車連續第三個月交付超2萬輛。理想方面透露，理想L7已經連續兩個月交付量破萬輛。理想汽車歷史累計交付量為36.39萬輛。

李想對此表示，5月理想汽車的營業收入（含增值稅）超過人民幣100億元（約140.3億美元）的，這是公司歷史上第一次實現了百億級的月收入，也為2023年突破人民幣1000億元營業收入目標奠定了堅實的基礎。