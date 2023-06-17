阿里巴巴集團推進全球化戰略 打造歐版天貓

阿里巴巴集團推進全球化戰略，為海外消費者提供中國商品的購買通路。阿里重組 後成立六大業務集團，當中肩負「出海」任務的阿里巴巴國際數字商業集團（AIDC）總裁邁克爾·埃文斯（J. Michael Evans）表示，阿里計畫擴大境外的本地服務（向當地消費者銷售當地品牌），而歐洲是放在發展首位，將建立歐版天貓。

阿里集團的資金主要來自淘寶天貓商業集團，但今年將擴大全球化戰略，據阿里巴巴2024財年的目標：推進阿里全球化戰略，擴展中國消費者業務服務超過10億消費者；2036財年的願景：服務全世界20億消費者，幫助1000萬家中小企業盈利。

但阿里巴巴現有的跨境平台，如全球速賣通，主要是從中國向歐洲銷售貨物，因此埃文斯打的如意算盤是，海外的本地服務將向當地消費者銷售當地品牌。他說，目前阿里已經在西班牙啟動了試點，計畫將向整個歐洲推廣。

他並透露歐洲布局策略，將把中國電商服務平台天貓商業模式引入歐洲，打造歐版天貓。

今年3月底，阿里巴巴集團啟動1+6+N組織變革，設立阿里雲智慧、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數位商業、大文娛等六大業務集團，各個業務集團將獨立面對市場，未來具備條件的業務集團和公司，都有獨立融資 和上市的可能性。

其中，阿里國際數字商業集團率先在5月18日啟動外部融資，以備足銀彈在全球市場快速開疆闢土。

此外，埃文斯還曝光了馬雲 的近況，他表示：馬雲現在對阿里的關心程度與他剛創立公司時一樣很有活力。