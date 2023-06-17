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中國救經濟 六面向重點發力 將擴大消費、加快重大工程建設

記者葉文義／綜合報導

中國5月消費、工業和投資數據都遜於市場預期。中國國家發改委16日表示，在經濟恢復過程中，部分領域出現暫時波動屬正常情況，下一步將在六方面重點發力，包括擴大消費以及加快重大工程建設等領域。

發改委新聞發言人孟瑋表示，儘管當前市場需求有所不足、內生動力有待增強，但這些壓力和挑戰不會改變中國經濟長期向好的大勢。

她強調，整體上看，中國經濟運行保持恢復態勢。其中，服務業持續回升，5月汽車銷量年增27.9%，餐飲、旅遊等接觸型聚集型服務消費明顯改善，消費對經濟恢復發展的拉動作用有望進一步凸顯。

孟瑋還指，前5月固定資產投資年增長4.0％，其中製造業、基礎設施投資分別增長6.0%、7.5%，高技術產業投資增長12.8%，顯示固定資產投資量增質優。

孟瑋說，長遠來看，中國經濟好轉趨勢依然穩固。隨著宏觀經濟政策效應持續顯現，市場需求逐步恢復，供給結構不斷調整，相信經濟發展動能將持續增強、結構將持續向優、態勢將持續向好。

談及下一步政策如何發力，孟瑋提到，官方將抓緊制定恢復和擴大消費的政策，持續改善消費環境，釋放服務消費潛力；穩定汽車消費，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造，大力推動新能源汽車下鄉。

此外，加快實施「十四五」規畫102項重大工程，推動能源、水利、交通等重大基礎設施以及新型基礎設施建設，更大力度吸引和利用外資，擴大高校大學畢業生等就業管道等，也被納入政策發力重點。

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