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救經濟 中國擬發1兆特別國債 放寬房市政策

記者葉文義／綜合報導
中國擬推大規模經濟刺激措施，包括發行1兆元人民幣規模的特別國債、加大基建支出等。（新華社）
中國擬推大規模經濟刺激措施，包括發行1兆元人民幣規模的特別國債、加大基建支出等。（新華社）

中國將推出大規模重振經濟計畫，可能包括發行1兆元人民幣(約1399億美元)特別國債、數十億美元基建計畫，以及進一步放寬房市政策。央視報導，中國國務院總理李強16日主持召開國務院常務會議，指示研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施。

據華爾街日報引述消息人士指，中央正考慮發行大約1兆元人民幣特別國債，以協助負債累累的地方政府，這些特別國債將用於資助基礎設施等計畫和其他促進經濟增長的舉措，間接幫助地方政府償還債務。

知情人士指，中央還考慮取消對較小城市第二套房購買限制，以刺激房地產市場。因目前許多城市的買家被禁止購買多套房產，該政策原在防止投機行為。消息人士說，北京最快在未來幾天內就會公布這些計畫。

路透另引述參與政策討論的消息人士指，中央今年還會推出更多刺激措施，以支撐放緩的經濟。地方政府或在未來幾個月加快債券發行，為基礎設施項目提供資金，同時當局可能會給予消費者更多的支持，特別是在購買汽車和家電方面。

報導還指，國務院正就此徵求經濟學家和顧問的建議，但鑒於重大政策調整需要最高層批准，各方正聚焦於7月召開的中央政治局會議。

據央視新聞報導，李強16日主持召開國務院常務會議上除釋出研究推動經濟回升一批政策措施外，還審議通過「加大力度支持科技型企業融資行動方案」。會議強調要把支援初創期科技型企業作為重中之重，加快形成以股權投資為主、「股貸債保」聯動的金融服務支撐體系。

會議還審議通過「私募投資基金監督管理條例（草案）」，指出近年來中國私募投資基金行業發展較快，在服務實體經濟、支援創業創新等方面發揮積極作用。

報導還指，這場會議圍繞加大宏觀政策調控力度、著力擴大有效需求、做強做優實體經濟、防範化解重點領域風險等四個方面，研究提出了一批政策措施。強調具備條件的政策措施要及時發布、抓緊實施，同時加強政策措施的儲備，最大限度發揮政策綜合效應。

國務院 投資 國債

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中國救經濟 六面向重點發力 將擴大消費、加快重大工程建設

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