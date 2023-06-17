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中國科學院新一代AI大模型 「紫東太初2.0」亮相

記者林宸誼／綜合報導

中國科學院自動化研究所16日發布研製的新一代人工智慧大模型「紫東太初2.0」，支持視頻、3D等模態數據，未來將在神經外科手術導航、短視頻內容審核、醫療多模態鑑別診斷、交通違規圖像研讀等多領域應用。

IT之家報導，「紫東太初」第一代AI大模型於2021年發布，由中國科學院自動化研究所和華為聯合開發，號稱是「全球首個千億參數多模態大模型」。

「紫東太初2.0」基於華為全線國產化軟硬體平台昇騰AI與昇思MindSpore，由中國科學院自動化研究所和武漢人工智慧研究院聯合打造。

中新社報導，「紫東太初」全模態大模型是在千億參數多模態大模型「紫東太初」1.0基礎上升級打造的2.0版本，在語音、圖像和文本三模態的基礎上，加入視頻、傳感信號、3D點雲等模態數據，研究突破認知增強的多模態關聯等關鍵技術，具備全模態理解能力、生成能力和關聯能力，面向數位經濟時代加速通用人工智能的實現。

中科院自動化所所長徐波表示，「紫東太初」全模態認知大模型，不僅可以透過「月光曲」暢談貝多芬的故事，也可以在三D場景裡實現精準定位，還能夠透過圖像與聲音的結合完成場景分析。

目前，「紫東太初」大模型已展現出廣闊的產業應用前景，在神經外科手術導航、短視頻內容審核、法律諮詢、醫療多模態鑑別診斷、交通違規圖像研讀等領域開始一系列示範性應用。

在醫療場景，「紫東太初」大模型部署於神經外科機器人MicroNeuro，可實現在醫療手術中實時融合視覺、觸覺等多模態信息，協助醫生對手術進行實時推理判斷。

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