人民銀行救市 MLF利率下調 9個月首見

去年以來歷次MLF／OMO／LPR調整概況(資料來源：新聞整理 葉文義／製表)

中國人民銀行（中國央行） 15日展開2370億元人民幣(約332億美元)中期借貸便利（MLF）和20億元逆回購（附買回）操作，一如市場預期，被視為中期政策利率 的MLF利率結束連九個月的按兵不動，1年期MLF操作利率2.65％，較前期下調十個基點。

隨著本月13日人行先後下調公開市場操作（OMO）7天期逆回購（附買回）利率和常備借貸便利（SLF）利率10個基點，市場對15日1年期MLF利率下調已有預期。外界認為，本月20日的1年期和5年期貸款 市場報價利率（LPR）均有望下調，時隔九個月，人行將再度啟動降息 。

人行上一次調整MLF利率要追溯到去年8月，當時出手將MLF操作和公開市場逆回購操作的中標利率同時下降十個基點。

多家分析機構指出，本次降息可能只是開始，近期有望陸續發布政策組合拳。平安證券指出，展望下半年貨幣政策，結構性工具的支持力度將會持續，二次降準可以期待，年內存在再次降息的可能性。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，鑒於MLF操作利率是LPR報價的定價基礎，考慮到當前企業貸款利率已處於歷史低點，且明顯低於居民房貸利率，加上近期房市再度轉弱，判斷本月一年期LPR報價和五年期以上LPR報價很可能出現非對稱下調，即一年期LPR報價可能下調五個基點，5年期以上LPR報價下調15個基點。

浙商證券首席經濟學家李超也預計，LPR仍然將延續去年以來的期限非對稱式調降，預計1年期LPR下降5個基點、5年期以上LPR下降15個基點的機率更大，體現當前著重拉動企業中長期貸款及居民按揭貸款的政策基調。

植信投資研究院高級研究員王運金指出，MLF利率調降將推動短期與中長期利率同步下行，將支持商業銀行小幅下調LPR，繼續推動社會融資成本下行，加快需求恢復節奏，穩住經濟增長預期。王青也稱，本次政策利率下調，疊加近期銀行存款利率調降，將有效帶動企業和居民實際貸款利率下行，進而刺激信貸需求，推動消費和投資提速。