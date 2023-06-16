我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

搶攻端午、暑期商機 中國推系列措施刺激消費

記者林宸誼／綜合報導

中國商務部發言人束珏婷15日表示，將加強部門協同，推動推出支持恢復和擴大消費的系列政策措施，同時立足商務職能定位，促進汽車、家居、品牌消費和餐飲業的高品質發展等，推出針對性的配套舉措。

中國證券報報導，束玨婷指出，今年以來，境內消費市場加快恢復。第1季最終消費支出對經濟增長貢獻率達66.6%，重新成為經濟增長第一拉動力。5月社會消費品零售總額年增12.7%，前5月增長9.3%，比前4月加快1.5個百分點。

束玨婷認為，隨著端午、暑期等消費旺季到來，居民節假日休閒購物、出行旅遊等消費需求將擴大釋放，加上相關促消費政策支持和活動促進，第二季消費市場將繼續保持平穩增長態勢。

此外，持續辦好消費活動。在即將到來的暑期消費季期間，將推出「618端午歡樂購」、「不夜生活節」、「數位消費節」等消費場景。此外，商務部將持續深化國際消費中心城市建設，推動步行街高品質發展，推進建設智慧商圈，帶動優質消費資源集聚，聯動商旅文體，打造更多沉浸式、互動式、體驗式消費新場景。

束玨婷還提到，家電消費是居民消費的重要組成部分。近期，商務部還會同相關部門印發「關於做好2023年促進綠色智慧家電消費工作的通知」。

商務部 端午 汽車

上一則

末日博士：AI將激發空前生產力

下一則

中國新能源汽車下鄉活動 車企紛紛助陣

延伸閱讀

新創科技平台結合墨韻書畫藝術展 齊過端午

新創科技平台結合墨韻書畫藝術展 齊過端午
今日截止…西南航6折優惠 往返夏威夷僅168元

今日截止…西南航6折優惠 往返夏威夷僅168元
西南航空機票限時六折 LA/夏威夷往返$170

西南航空機票限時六折 LA/夏威夷往返$170
好萊塢暑期大片捧新秀 「小美人魚」拚出頭

好萊塢暑期大片捧新秀 「小美人魚」拚出頭

熱門新聞

德國經濟衰退程度在歐洲領先各國。（路透）

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

2023-06-11 21:48
中國若步日本後塵邁入失落十年，美國將不必擔心競爭落敗且通膨可能因此獲得緩解。（路透）

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

2023-06-07 22:50
聯準會在美東時間14日下午2時（台灣15日凌晨2時）宣布，利率政策按兵不動，符合市場預期，但年底前可能再升2碼。 路透

Fed暫停升息 今年可能再升2碼？道指翻黑 一度跌370點

2023-06-14 14:18
甲骨文創辦人艾里森。根據彭博億萬富豪指數12日最新排名，艾里森淨資產首次超越比爾蓋茲，讓他躍升全球第4富。（美聯社）

全球富人榜洗牌「他」首次超越比爾蓋茲 躍升世界第4富

2023-06-13 07:30
聯準會是否停止升息，備受矚目。(美聯社)

升息暫停？史指創今年新高

2023-06-08 16:57
美國5月消費者物價指數（CPI）年升4.0%，為兩年來最小升幅。（路透）

5月CPI年增4% 升幅急縮 料Fed本周將暫停升息

2023-06-13 09:03

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居