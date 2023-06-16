搶攻端午、暑期商機 中國推系列措施刺激消費

中國商務部 發言人束珏婷15日表示，將加強部門協同，推動推出支持恢復和擴大消費的系列政策措施，同時立足商務職能定位，促進汽車 、家居、品牌消費和餐飲業的高品質發展等，推出針對性的配套舉措。

中國證券報報導，束玨婷指出，今年以來，境內消費市場加快恢復。第1季最終消費支出對經濟增長貢獻率達66.6%，重新成為經濟增長第一拉動力。5月社會消費品零售總額年增12.7%，前5月增長9.3%，比前4月加快1.5個百分點。

束玨婷認為，隨著端午 、暑期等消費旺季到來，居民節假日休閒購物、出行旅遊等消費需求將擴大釋放，加上相關促消費政策支持和活動促進，第二季消費市場將繼續保持平穩增長態勢。

此外，持續辦好消費活動。在即將到來的暑期消費季期間，將推出「618端午歡樂購」、「不夜生活節」、「數位消費節」等消費場景。此外，商務部將持續深化國際消費中心城市建設，推動步行街高品質發展，推進建設智慧商圈，帶動優質消費資源集聚，聯動商旅文體，打造更多沉浸式、互動式、體驗式消費新場景。

束玨婷還提到，家電消費是居民消費的重要組成部分。近期，商務部還會同相關部門印發「關於做好2023年促進綠色智慧家電消費工作的通知」。