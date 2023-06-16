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中國5月70大中城市房價 由跌轉升 去年4月來首見轉正

記者林宸誼／綜合報導
5月中國70城二手房價格在此前連續按月上漲2個月、停漲1個月後，再度轉入下跌區間。（新華社）
5月中國70城二手房價格在此前連續按月上漲2個月、停漲1個月後，再度轉入下跌區間。（新華社）

中國5月70大中城市樓價由跌轉升0.1%，這是自去年4月來首次轉正。5月在政策作多下，70個大中城市新建商品住宅銷售價格比去年同期上漲城市有26個，比上月增加四個；二手住宅同比上漲城市有九個，與上月相同。

但房價下跌城市數量相對上漲多，易居研究院研究總監嚴躍進認為，說明市場回暖遇阻，亟需政策再加碼給予刺激。

值得注意的是，與上月相比樓價上漲0.1%，升幅比上月收窄0.3個百分點，創近四個月來最低。顯示房市回暖減速，還須政策作多再加把勁。

路透報導，5月新房價格上漲速度放緩，而房地產投資出現20多年來最嚴重的下滑，突顯了受危機打擊的房地產行業的需求問題的嚴重性，並代表需要採取更多寬鬆措施。

一年多來，北京一直在努力提振龐大的房地產業，這是經濟的重要驅動力，但由於缺乏信心，需求未能激增。

香港信報報導，5月70個大中城市中，新建住宅價格指數與上月相比上漲的有46個，上月為62個；持平0個，上月1個；下跌24個，上月有7個。

中國國統局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，5月70個大中城市新建商品住宅銷售價格與上月相比整體漲幅回落、二手住宅與上月相比下降。一線城市商品住宅銷售價格與上年相比漲幅回落，二三線城市與上年相比總體降勢趨緩。

根據路透計算，中國國家統計局的另一份數據還顯示，房地產投資降幅為至少自2001年以來最快，與上年同期相比下降21.5%，低於4月的16.2%。

另外按建築面積計算的房地產銷售也大幅下滑，從4月的11.8%跌幅下降到19.7%。

總而言之，數據代表該行業持續面臨壓力，該行業正在努力企穩，最近幾周一直在失去復甦勢頭。

經濟學家表示，需要採取額外的寬鬆措施來重振該行業，這增加了人們對北京將推出刺激措施的預期，例如進一步放寬一線城市的購房限制。

易居中國分析師嚴躍進表示，鑑於房地產市場和宏觀經濟形勢，行業必須穩定，各種更實質性的政策必須更快公布，預計主要刺激政策將在7月左右公布。

自去年底以來，中國為支持陷入困境的房地產市場，而採取基礎廣泛的刺激措施，在12月突然全面疫情解封措施後提振了市場情緒。

但高盛分析師認為，該行業多年來將與「持續疲軟」拉扯，並補充稱問題將繼續拖累經濟增長。

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