衝高訂單 台積傳入股安謀

台積電傳可能參與安謀IPO 資料來源：綜合外電、採訪整理

路透報導，全球半導體矽智財（IP）龍頭安謀（Arm）正籌備首次公開發行股票（IPO），邀請台積電 成為主要投資 人。業界解讀，若成局，台積電將可強化晶圓代工能量，加上安謀架構已是全球晶片 業最重要的設計基礎，台積電若能參股安謀，有助擴大後續接單優勢。

台積電14日不評論市場傳聞。業界認為，安謀與台積電已合作多年，雙方最早於2000年就簽署合作協議，當時已擴大雙方合作，讓台積電的客戶能採用安謀矽智財，安謀也是台積電開放創新平台（OIP）聯盟夥伴之一，若雙方關係能擴及資本合作，未來將親上加親，台積電接單更能無往不利。

業界分析，包括蘋果、高通、聯發科等大廠的晶片都以安謀架構為基礎設計，台積電未來若能掌握安謀股權，就如同先前投資微影設備大廠艾司摩爾（ASML）一樣，未來雙方合作將更深入。

路透引述知情人士說法指出，安謀洽談至少十家公司，除了台積電之外，還有英特爾、Google母公司字母（Alphabet）、蘋果、微軟、三星電子。知情人士說，協商還處於初步階段，要等到8月才會決定。這類投資不會影響安謀經營權。

至於若有其他競爭對手參與安謀IPO認購，業界認為，由於台積電已取得全球晶圓代工超過六成市占，就算三星、英特爾也加入投資安謀，「至少台積電與安謀的資本關係上，與對手平起平坐，不必擔心安謀可能厚此薄彼」；若蘋果等台積電既有客戶也參股安謀，對台積電更是好事，未來合作也會更順利。

安謀是半導體IP大廠，從智慧手機、物聯網裝置，到伺服器、車輛等應用晶片，幾乎都可能會用到安謀的CPU與GPU架構等IP產品。

目前安謀的競爭優勢在於，在行動裝置處理器IP市場可說具有主導性地位，而且生態系完整。

安謀4月向監管機構提交在美國上市的機密申請，希望籌集多達100億美元的資金，將成為今年最大IPO案。彭博先前也報導，安謀正和英特爾在內的潛在策略投資對象協商，目的在強化IPO上市計畫。

現階段x86、安謀仍是兩大處理器架構陣營，後起的RISC-V陣營則積極想攻占前兩者的各種應用市場。

安謀先前提到，該公司不斷擴充技術，不只供應客戶IP，還提供軟體解決方案與其他必需的技術，來協助生態系持續進步。安謀了解並分析市場的各種運算需求，提供個別或成套的解決方案，以協助客戶做出更好的產品。