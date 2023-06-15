阿里餘額寶 每天幫用戶賺上億

阿里巴巴的餘額寶十年來大賺人民幣3867億元。（取材自微博）

阿里巴巴旗下的餘額寶公布上線十周年數據，累計為用戶賺取收益3867億元（人民幣，下同，約539.79億美元），相當於每天為用戶賺1億多元的零用錢。

證券日報報導，浙江大學國際聯合商學院數位經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林表示，餘額寶是普惠金融的經典案例，它的上線改變了行業，並讓市場見證普惠金融的價值，餘額寶為用戶零錢找到增值機會，也為穩健型金融產品提供新獲客管道。

盤和林指出，互聯網金融行業爆發、理財小白開始接觸理財、基金代銷市場格局重塑等很多行業變局的發生和進程加快，都與餘額寶的發展密不可分。

餘額寶數據顯示，小額普惠是餘額寶的一大特點，人均持倉金額不到7000元。另外，三線及以下城市的用戶占比達50%。目前餘額寶已開放接入34檔貨幣 基金。

在餘額寶誕生之前，貨幣基金因為申購門檻高、普及率低，普通大眾甚少接觸。2013年6月13日，餘額寶服務在支付寶 App上線，並迅速走紅。並首創了貨幣基金「1元起購、隨時可贖回」的模式，曾引爆不少人的理財熱情，也極大降低了民眾理財的門檻。

餘額寶走紅後，銀行業相繼力推「寶寶」類貨幣基金，紛紛複製「1元起購、隨時可贖回」的模式，整個行業的門檻全面降低、用戶體驗全面提升。據惠譽信評（Fitch Ratings）報告，目前中國貨幣基金整體規模已超7兆，在全球僅次於美國。

餘額寶用戶數從2013年底的4303萬人、2014年底的1.85億人，增長到2015年底的2.6億人，之後幾年則並未對外公布使用者數據，在餘額寶上線的頭幾年時間裡，年化收益率曾一度達到6%，之後隨著市場利率 持續下調，餘額寶收益率逐漸下滑至2%左右。

時至今日，餘額寶最大的貨幣基金天弘餘額寶的7日年化收益率僅1.7270%，萬份收益為0.4641元，支付寶旗下的餘額寶對接的其餘貨幣基金中，有超過20檔產品最新7日年化收益率低於2%，占比超半，但相比活期存款的收益率，餘額寶的收益依然要高出不少。