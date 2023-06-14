逾1.3萬名富豪出走 中國經濟持續放緩 外流數量為各國之最

一項報告預測，中國今年仍然是最多高淨值人士淨流出的國家。圖為日前旅客正準備從北京首都國際機場出境。（新華社）

一項最新研究報告指出，隨著中國經濟增長放緩，2023年將有1萬3,500名中國富豪出走，數量為各國之最。

據彭博社報導，倫敦投資移民 諮詢公司恆理環球（Henley&Partners）周二發佈的一份私人財富遷移研究報告稱，中國的高淨值人士將延續過去十年向外移民的趨勢。報告預計，今年中國高淨值人士流出數量達到1萬3,500人。

該公司將高淨值人士定義為擁有超過100萬美元可投資資產的富人。

財富情報公司新世界財富（New World Wealth）研究主管阿莫伊爾斯（Andrew Amoils）在報告中指出：「過去幾年，中國的總體財富增長一直在放緩，這意味著最近的資金外流可能比以往更具破壞性。」

恆理環球的報告也顯示，高淨值流出人數排在第二的是印度，有6,500人。英國高淨值人士的流失也將因為脫歐等原因增加一倍，成為全球第三大百萬富翁流失國，超過排名第四的俄羅斯。

流入國方面，澳洲將超過阿拉伯聯合大公國成為吸引最多高淨值人士流入的國家，新加坡則排在第三位。該研究報告顯示，數據僅統計那些已經離開本國、在新國家逗留超過六個月的高淨值人士。

在中國之後，出走最多的為印度及英國，分別為6,500人及3,200人。香港估計有1,000名百萬富翁淨流出，排名第六，不到2022年實際淨流出量的一半。

Henley & Partners行政總裁Juerg Steffen表示，今年的財富移民趨勢看起來將回歸到疫情 之前的模式，不過以前的兩大財富磁石英國和美國構成了明顯的不同。

報告指出，英國預計的高淨值人士淨流出數量是去年1,600人的兩倍；脫歐連同取消永久性非居民納稅人身分的政策的改變，使英國對高淨值人士的吸引力降低了不少。

另一個金融大國美國的吸引力亦在迅速下降。由於面臨着提高稅收的威脅，美國在遷徙的百萬富翁中的受歡迎程度明顯低於疫情前。儘管該國仍然是流入多於流出，但相比2019年的淨流入1.08萬人，今年已大幅下降。