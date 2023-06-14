中國5月社會融資規模低於預期 景氣復甦正在失去動力

中國5月社會融資規模及新增人民幣貸款均低於預期。 (Getty Images)

中國央行 13日發布5月金融數據出爐，其中社會融資規模1.56兆元（人民幣，下同，約2200億美元），比上月多3312億元，但仍比上年同期少了1.31兆元。

此外備受關注的人民幣存款，在5月增加1.46兆元，較上年同期增量減少1.58兆元。5月社融規模及新增人民幣貸款 均遜預期，然而M2-M1剪刀差縮小。

路透分析，由於中國央行維持寬鬆政策以支持經濟，5月新增銀行貸款較上月有所增加，但增長失去動力的跡象，提高了可能需要更多刺激措施的預期。

中國央行昨日稍早下調短期借貸成本，暗示可能放寬長期利率，並增加採取更多刺激措施以維持增長理由。

5月包括抵押貸款在內的家庭貸款增加3672億元，而4月則減少了2411億元。中國央行數據顯示，5月企業貸款從4月的6839億元增至8558億元。

最近的數據顯示，隨著需求減弱和通縮風險上升，中國的復甦正在失去動力，這增加了人們對當局需要推出更多支持措施以刺激增長和控制失業率的預期。

中國央行行長易綱上周在上海的一次會議上表示，中國央行將加大「逆周期」政策調整力度，全力支持實體經濟，並將使用政策工具降低融資成本。

野村證券分析師在一份報告中認為，北京方面現已開始嚴重擔心二次探底的可能性，中國央行可能會在短期內加大刺激措施作為回應。

中國銀行在3月降低銀行存款準備金率，銀行必須持有的現金數量作為準備金，自9月以來一直保持LPR不變。

5月廣義貨幣 供應（M2）282.05兆，年增11.6%，增速比上月末低0.8個百分點，比上年同期高0.5個百分點。

狹義貨幣供應（M1）67.53兆元，年增4.7%，增速比上月末低0.6個百分點，比上年同期高0.1個百分點。

流通中貨幣供應（M0）10.48兆元，年增9.6%，較上月的10.7%回落1.1個百分點。當月淨回籠現金1148億元。

5月人民幣存款增加1.46兆元，與上年相比減少1.58兆元。其中，住戶存款增加5364億元，非金融企業存款減少1393億元，財政性存款增加2369億元，非銀行業金融機構存款增加3221億元。

5月人民幣貸款增加1.36兆元，與上年相比減少5418億元。分部門看，住戶貸款增加3672億元，其中，短期貸款增加1988億元，中長期貸款增加1684億元。