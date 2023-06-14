人行降息人民幣急貶創半年新低 測試7.2關

受人民銀行今年內首次降息 影響，人民幣匯率 13日快速走低，人民幣兌美元離岸價一度貶破7.17元關口，中間價跌至7.1498元，為七個月來（2022年11月30日以來）新低。

經濟通通訊社報導，在岸人民幣兌美元即期匯率，13日上午開低174基點後隨即跌破7.16元關口，全日於7.1466元至7.1680元之間波動，下午最終收盤報7.1536元，續刷2022年11月29日以來新低，較上個交易日收盤價跌110基點，連兩跌。

中國央行 13日將7天期逆回購中標利率從2.0%下調至1.9%，是時隔約十個月首次調降。離岸人民幣兌美元隨即快速跌破7.17元關口，創2022年11月29日以來新低，之後跌幅收窄。

中國外匯交易中心13日發布人民幣兌美元中間價報7.1498元，較上個交易日跌286基點，連兩跌，創2022年11月30日以來逾半年新低。

第一財經報導，中銀證券首席經濟學家徐高分析，由於人行手中還有中間價及結匯操作兩大影響匯率的有力手段可用而未用，所以目前的人民幣的貶值幅度可控。7.3元關卡可能是近期人民幣匯率的支撐價位。

交易員認為，中國繼續「降息」，中美貨幣政策背離，預計人民幣將測試7.2元關口支撐，向7.3元靠近。