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比亞迪電動車出海 暫不考慮美國市場

記者黃雅慧／綜合報導
比亞迪執行副總裁李柯近日批評美國《通膨削減法案（IRA）》可能適得其反，她表示，美國市場不在比亞迪出海業務考慮範圍內。圖為中國比亞迪電動車公司的西安廠。（歐新社）
比亞迪執行副總裁李柯近日批評美國《通膨削減法案（IRA）》可能適得其反，她表示，美國市場不在比亞迪出海業務考慮範圍內。圖為中國比亞迪電動車公司的西安廠。（歐新社）

比亞迪執行副總裁李柯近日批評美國的新氣候法案《通膨削減法案（IRA）》可能適得其反，反提高美國消費者購買電動車的成本。她表示，美國市場不在比亞迪出海業務考慮範圍內。

「你沒必要進入每一個市場，你只需要進入那些已經準備好了的市場即可。」目前負責比亞迪海外擴張業務的李柯認為，相對美國，她希望探討公司在墨西哥、智利和泰國等市場的增長戰略，並表示比亞迪希望在未來三至五年內，將拉丁美洲的電動汽車滲透率從目前的低於2%，推動至10%-20%。

為何比亞迪不考慮美國市場？這或許跟IRA有關。今年初生效的美國IRA目的在於減少美國通膨問題。內容包括對美國本土新能源產業進行投資與補貼，鼓勵企業在美國國內採購關鍵物資，吸引製造業回流，降低醫療保健成本等。

不過，該法案被外界視為「劍指中國」。比如電動車補貼就規定汽車需在北美製造，電池中至少有四成原料要來自美國或與其簽署自貿協定國家。在上述規定下，比亞迪在美國運營的成本會過高。

就消費者角度而言，希望能取得較為便宜的電動車。雖然特斯拉今年以來已經大幅降價，但美國市場上的Model Y起售價仍需要約4.75萬美元。反觀比亞迪產品售價主要集中在1.5萬-4.5萬美元之間。彭博指出，比亞迪缺席美國市場讓美國消費者無法享受低價的電動車產品。

比亞迪自2021年5月開啟電動車出海業務。數據顯示，今年1-5月，比亞迪海外銷量已達6.38萬輛，超過去年全年5.59萬輛汽車出口量。官網信息顯示，截至今年5月，比亞迪新能源車產品已覆蓋全球六大洲、70多個國家和地區、超過400個城市。事實上，如果不考慮美國市場，比亞迪在其他地區表現出色，特別墨西哥與東南亞都有不俗成績。

電動車 汽車 墨西哥

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