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中多家商業銀行 調降利率穩利差

記者林茂仁／綜合報導

繼國有六大銀行後，中國全國性商業銀行12日跟進調降人民幣存款利率，最多15個基點（0.15%），將有助於降低銀行成本，穩定銀行利差。

澎湃新聞報導，招商銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行、民生銀行等全國性股份制商業銀行12日更新人民幣存款利率表，與國有大行相似，活期、定期存款利率均有所下調，中長期定期存款下調幅度更大，3年期、5年期定存調降達15個基點。

招商銀行官網顯示，人民幣利率調整自2023年6月12日起執行，人民幣活期存款利率從0.25%下調至0.2%；整存整取兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率分別降至2.05%、2.45%和2.50%，此前分別為2.15%、2.60%和2.65%，分別下調10基點、15基點和15基點。

華創證券銀行團隊指出，時隔不到1年存款利率再度下調，旨在降低銀行負債成本，穩定銀行息差（2023年1季度銀行息差降至1.74%的歷史低點），且長端存款利率下調幅度更多（5年期利率下調15基點），旨在存款定期化背景下降低銀行長端負債壓力。

華創證券分析，在存款自律機制作用下，同時考慮4月MPA考核增加對存款利率合意調整幅度的考核，預計後續中小銀行存款利率也會陸續跟隨國有大行進行同步下調。

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