我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

救買氣 蔚來電動車全面降價 首次加入價格戰行列

記者黃雅慧／綜合報導
蔚來汽車12日宣布旗下全系車型售價調降人民幣3萬元，並取消免費換電。（中新社）
蔚來汽車12日宣布旗下全系車型售價調降人民幣3萬元，並取消免費換電。（中新社）

從不降價的蔚來汽車首度加入價格戰行列，12日宣布調整全系新車價格與用車權益，即日起取消免費換電權益，用戶可選擇單次付費進行換電；同時全系新車起售價格調降3萬元（人民幣，下同，約4199美元），起售價直接下探至22.8萬元。分析認為這跟蔚來近期銷售不佳有關。

蔚來汽車以豪華車自居，售價比其他電動汽車要貴，這次降價頗不尋常，蔚來汽車執行長李斌在消息發布後於用戶社區留言指出，「要考慮的方方面面實在太多了，到今天凌晨3點還在反覆推敲」，這次調整在內部討論很久，也聽取部分用戶意見，並認為「現在是最合適的發布時機」。

為什麼現在是最佳時機？蔚來今年以來銷量慘不忍睹。據蔚來官方數據，蔚來自今年2月以來月交付量分別為：2月1萬2157台，3月1萬378台，4月6658台，5月6155台，其中4、5月數據跟前兩月相比，接近「腰斬」。此外，蔚來在今年4月才宣布2023款ET7和全新ES6交付。但從市場反饋的交付量來看，用戶對於新款並不埋單。

而日前發布的第1季財報中，蔚來給出的第2季汽車交付指引為2.3萬至2.5萬輛，按此估算，蔚來6月交付量必須要能達到1.2萬輛，才能恢復至月銷萬輛水平，壓力不小。

蔚來於9日發布財報顯示，第1季總營收年增7.7%，但較前期下滑33.5%。虧損與去年的第1季相比擴大了1.6倍，與上一季相比減少虧損18.1%。另外，第1季毛利率跌至1.5%，創歷史最低。蔚來財務長奉瑋表示，在第二代平台產品交付後，預計第3季毛利率可以回到兩位數水平，並在第4季超過15%。

汽車 利率 營收

上一則

台積市值拚15兆台幣 攀1年來高點

下一則

高盛示警：中房市L形復甦 預估拖累今年經濟成長約1個百分點

延伸閱讀

仁濟醫療中心獲加州眾議會表彰

仁濟醫療中心獲加州眾議會表彰
慈濟聖荷西志業園區 6月25日首辦義診

慈濟聖荷西志業園區 6月25日首辦義診
抗議設遊民所 哈岡居民4度上街 不排除到縣府示威

抗議設遊民所 哈岡居民4度上街 不排除到縣府示威
中國電動車進軍美國市場 學者：恐面臨雙重社會阻力

中國電動車進軍美國市場 學者：恐面臨雙重社會阻力

熱門新聞

中國若步日本後塵邁入失落十年，美國將不必擔心競爭落敗且通膨可能因此獲得緩解。（路透）

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

2023-06-07 22:50
德國經濟衰退程度在歐洲領先各國。（路透）

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

2023-06-11 21:48
蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
長期持有輝達的羅斯柴爾德家族資產管理公司，正在調節輝達的加碼部位，理由是AI熱潮已過度推升輝達市值，因此須審慎以對。(路透)

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

2023-06-05 14:52
聯準會是否停止升息，備受矚目。(美聯社)

升息暫停？史指創今年新高

2023-06-08 16:57
史坦普500指數8日收盤躍入牛市，比去年10月低點翻揚逾20%，揮別糾纏248個交易日的熊抱。（美聯社）

史坦普500指數牛市恐轉熊？下周2大事考驗美股牛氣多旺

2023-06-09 11:51

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養