救買氣 蔚來電動車全面降價 首次加入價格戰行列

蔚來汽車12日宣布旗下全系車型售價調降人民幣3萬元，並取消免費換電。（中新社）

從不降價的蔚來汽車 首度加入價格戰行列，12日宣布調整全系新車價格與用車權益，即日起取消免費換電權益，用戶可選擇單次付費進行換電；同時全系新車起售價格調降3萬元（人民幣，下同，約4199美元），起售價直接下探至22.8萬元。分析認為這跟蔚來近期銷售不佳有關。

蔚來汽車以豪華車自居，售價比其他電動汽車要貴，這次降價頗不尋常，蔚來汽車執行長李斌在消息發布後於用戶社區留言指出，「要考慮的方方面面實在太多了，到今天凌晨3點還在反覆推敲」，這次調整在內部討論很久，也聽取部分用戶意見，並認為「現在是最合適的發布時機」。

為什麼現在是最佳時機？蔚來今年以來銷量慘不忍睹。據蔚來官方數據，蔚來自今年2月以來月交付量分別為：2月1萬2157台，3月1萬378台，4月6658台，5月6155台，其中4、5月數據跟前兩月相比，接近「腰斬」。此外，蔚來在今年4月才宣布2023款ET7和全新ES6交付。但從市場反饋的交付量來看，用戶對於新款並不埋單。

而日前發布的第1季財報中，蔚來給出的第2季汽車交付指引為2.3萬至2.5萬輛，按此估算，蔚來6月交付量必須要能達到1.2萬輛，才能恢復至月銷萬輛水平，壓力不小。

蔚來於9日發布財報顯示，第1季總營收 年增7.7%，但較前期下滑33.5%。虧損與去年的第1季相比擴大了1.6倍，與上一季相比減少虧損18.1%。另外，第1季毛利率 跌至1.5%，創歷史最低。蔚來財務長奉瑋表示，在第二代平台產品交付後，預計第3季毛利率可以回到兩位數水平，並在第4季超過15%。