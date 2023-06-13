高盛示警：中房市L形復甦 預估拖累今年經濟成長約1個百分點

高盛預估今年房地產行業將拖累中國國內生產毛額（GDP）增幅1個百分點。（中新社）

美國投行高盛 最新發布研究報告預測，中國房地產 行業預計在未來數年呈現「L形復甦」，並拖累今年中國經濟成長率約1個百分點，主因在於中國官方似乎不將房地產作為短期刺激工具，並希望減少中國經濟對房地產的依賴。

高盛對於中國房地產示警報告發布後，市場也做出反應，被視為房地產業重要供給產品鐵礦石期貨價格在近九個交易日以來首次下跌，新加坡 7月鐵礦石期貨一度下跌4.8%。

在中國房市4、5月不見起色狀態下，多地「因城施策」鬆綁房屋政策，而市場期待官方有更積極措施來改善房市，中國房市專家也認為6月可能會有新政策推出，部分政策可能超出過往常規，因此鐵礦石價格在前八個交易日上漲14%。

不過，高盛報告卻讓中國房市潑了一盆冷水，高盛認為，隨著中國人口下降、政策重心轉向支持具有戰略意義的重要行業，加上中國民眾對住房負擔能力減弱，預估中國房市將出現多年放緩的情形。

高盛預估今年房地產行業將拖累中國國內生產毛額（GDP）1個百分點，而去年房產行業對經濟的拖累為2.2個百分點，總體而言房市對經濟影響會比去年低。

面對中國官方政策走向，高盛預估，中國將對新購房的民眾及換房人士放寬信貸要求，進一步降低抵押貸款利率及首付比率，並進一步放寬限購令；但不認為中國官方會試圖推動房市上升周期，房地產行業政策的最終目的是要減少國家經濟及財政對行業的依賴，並且會加強公共住房建設，並逐步將房產稅擴大到更多試點城市。

此前，高盛在3月發表研究報告就提到，中國房產業目前仍承壓，其中民企估值偏低，且大多數民營房企股價偏低，反映此次下行周期中，在市場疲弱與融資通路收縮下，中國房產財務壓力較過往大。