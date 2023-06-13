我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

高盛示警：中房市L形復甦 預估拖累今年經濟成長約1個百分點

記者黃雅慧／綜合報導
高盛預估今年房地產行業將拖累中國國內生產毛額（GDP）增幅1個百分點。（中新社）
高盛預估今年房地產行業將拖累中國國內生產毛額（GDP）增幅1個百分點。（中新社）

美國投行高盛最新發布研究報告預測，中國房地產行業預計在未來數年呈現「L形復甦」，並拖累今年中國經濟成長率約1個百分點，主因在於中國官方似乎不將房地產作為短期刺激工具，並希望減少中國經濟對房地產的依賴。

高盛對於中國房地產示警報告發布後，市場也做出反應，被視為房地產業重要供給產品鐵礦石期貨價格在近九個交易日以來首次下跌，新加坡7月鐵礦石期貨一度下跌4.8%。

在中國房市4、5月不見起色狀態下，多地「因城施策」鬆綁房屋政策，而市場期待官方有更積極措施來改善房市，中國房市專家也認為6月可能會有新政策推出，部分政策可能超出過往常規，因此鐵礦石價格在前八個交易日上漲14%。

不過，高盛報告卻讓中國房市潑了一盆冷水，高盛認為，隨著中國人口下降、政策重心轉向支持具有戰略意義的重要行業，加上中國民眾對住房負擔能力減弱，預估中國房市將出現多年放緩的情形。

高盛預估今年房地產行業將拖累中國國內生產毛額（GDP）1個百分點，而去年房產行業對經濟的拖累為2.2個百分點，總體而言房市對經濟影響會比去年低。

面對中國官方政策走向，高盛預估，中國將對新購房的民眾及換房人士放寬信貸要求，進一步降低抵押貸款利率及首付比率，並進一步放寬限購令；但不認為中國官方會試圖推動房市上升周期，房地產行業政策的最終目的是要減少國家經濟及財政對行業的依賴，並且會加強公共住房建設，並逐步將房產稅擴大到更多試點城市。

此前，高盛在3月發表研究報告就提到，中國房產業目前仍承壓，其中民企估值偏低，且大多數民營房企股價偏低，反映此次下行周期中，在市場疲弱與融資通路收縮下，中國房產財務壓力較過往大。

另一方面，國際信評機構如惠譽與史坦普在5月分別發布中國房市評估報告。標普分析師表示，受到三、四線城市拖累，中國房市復甦呈現「L形」走勢；惠譽也稱，從中國二手房市降溫現象顯示，不明朗的經濟前景和疲弱的就業狀況導致購房者信心薄弱。

高盛示警中國房產業拖累經濟 資料來源：新聞整理
高盛示警中國房產業拖累經濟 資料來源：新聞整理

高盛 房地產 新加坡

上一則

救買氣 蔚來電動車全面降價 首次加入價格戰行列

延伸閱讀

高盛發布這份報告 拖累鐵礦砂期貨嚇跌近5%

高盛發布這份報告 拖累鐵礦砂期貨嚇跌近5%
美股史坦普500指數牛氣旺 美銀、高盛看好能續漲

美股史坦普500指數牛氣旺 美銀、高盛看好能續漲
高盛上季商用不動產貸款遭拖欠金額暴增 與馬斯克有關

高盛上季商用不動產貸款遭拖欠金額暴增 與馬斯克有關
高盛將進一步裁員 預估市場營收大減25% 股價應聲跌

高盛將進一步裁員 預估市場營收大減25% 股價應聲跌

熱門新聞

中國若步日本後塵邁入失落十年，美國將不必擔心競爭落敗且通膨可能因此獲得緩解。（路透）

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

2023-06-07 22:50
德國經濟衰退程度在歐洲領先各國。（路透）

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

2023-06-11 21:48
蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
長期持有輝達的羅斯柴爾德家族資產管理公司，正在調節輝達的加碼部位，理由是AI熱潮已過度推升輝達市值，因此須審慎以對。(路透)

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

2023-06-05 14:52
聯準會是否停止升息，備受矚目。(美聯社)

升息暫停？史指創今年新高

2023-06-08 16:57
史坦普500指數8日收盤躍入牛市，比去年10月低點翻揚逾20%，揮別糾纏248個交易日的熊抱。（美聯社）

史坦普500指數牛市恐轉熊？下周2大事考驗美股牛氣多旺

2023-06-09 11:51

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養