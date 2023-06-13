台積市值拚15兆台幣 攀1年來高點

上周五美股四大指數 全數收紅，帶動12日台股 蓄勢挑戰萬七，盤中多頭發動二波攻勢。值得注意的是，權王台積電 挾AI概念、蘋果新機備貨，以及5月營收月增近兩成等三大利多助攻，12日以台幣574元、漲9元收市，為去年4月6日以來新高價，市值增至14.88兆元（台幣，下同，約4840億美元），13日有望蓄勢挑戰15兆元大關。

法人以台積電股本2593.21億元計算，市值若要跨過15兆元，13日僅需漲約5元，換算漲幅不到1%。台積電12日ADR早盤勁揚約3%，為13日台灣普通股走勢開啟好兆頭，有望繼5月17日市值重回13兆元、5月26日站上14兆元後，不到一個月即15兆元這個整數關卡，市值有望在近一個月大增2兆元。

籌碼面部分，外資12日買超台積電1.4萬多張，連續兩個交易日買超，投信、自營商同步站在買方，三大法人合計買超約1.49萬張。

台股12日最高到1萬6999.72點，外資為主要推手，買超擴大至92.2億元，連二買，並鎖定台積電、鴻海、台達電、世芯-KY、元大台灣50 ETF為主要買超，金額在13.05至82.8億元間不等，推升除了世芯以外的其他四檔創波段新高，並拉升台股在盤中二次向上挑戰萬七關卡。

第一金投顧董事長陳奕光分析，這波2000點的上漲行情由法人發動，籌碼集中在法人手中，元大台灣50反1融資張數超過97.2萬張，有軋空力道；與台股連動高的費半和那斯達克指數漲幅超過兩成，台股的比價效應有很大的空間；AI掀起第三次工業革命，具有本益比調升空間；第四，Fed暫停升息箭在弦上，市場有共識6月暫停升息。

法人進出方面，外資買超92.2億元，連二買；投信持續加碼台股18.7億元，連八買；自營商由買轉賣16.7億元；八大公股行庫再調節20.4億元，連二賣。