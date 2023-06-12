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輝達帶動 台積先進製程產能大復活

記者鐘惠玲／綜合報導
業界傳出，在輝達領頭增加AI晶片投片量帶動下，台積電先進製程產能利用率近期大復活。（路透）
業界傳出，在輝達領頭增加AI晶片投片量帶動下，台積電先進製程產能利用率近期大復活。（路透）

業界傳出，在輝達領頭增加AI晶片投片量帶動下，台積電先進製程產能利用率近期大復活，5奈米稼動率從五成多提高到七至八成左右；7奈米產能利用率也從原本僅三、四成低檔，逐步拉升至五成附近。

台積電不評論產能利用率相關動態傳聞。根據台積電先前揭露的資料，今年首季5奈米與7奈米製程貢獻業績共約五成，是最主要的營收來源，隨著這兩大先進製程產能利用率同步提升，法人看好將對台積電後續營收有相當正面幫助。

業界人士指出，台積電5奈米製程月產能約13萬片，之前產能利用率估計一度降到五成多，近期開始加溫，目前月投片量估算約9萬多至10萬多片，換算產能利用率拉升至七至八成左右，比原先市場預期的回升速度快，主要受惠於大客戶輝達因應市場需求，已對台積電加單，相關投片應該從7月會逐漸開出。另外，也有部分手機與挖礦應用訂單挹注。

7奈米製程方面，台積電相關產能利用率不如5奈米，供應鏈認為，台積電7奈米之前幾個月產能利用率最低可能降至僅三到四成，但目前已經回到約五成左右水準。

另外，在台積電最先進的3奈米製程方面，業界人士提到，目前最主要的大客戶仍是蘋果，主要生產搭載在即將推出的高階iPhone 15新機的最新A系列處理器，其他客戶可能於後續才會投片。

台積電先前表示，由於客戶端對其3奈米製程的需求超過可供應能力，預期今年3奈米製程將滿載，並從第3季開始貢獻大量營收，N3E製程將於下半年量產。

台積電日前公布5月合併營收為1765.3億元台幣（約57.46億美元），月增近二成，連兩個月增長，並且攀上近四個月高點。外界估計，台積電第2季財測應可順利達陣，進入下半年，還有蘋果年度新機帶來的備貨動能，對其先進製程產能利用率回升應會持續有所助益。

先進製程業務是台積電的金雞母，牽動整體業績走勢。法人普遍預期，台積電第3季營收將優於第2季，增幅介於5%到逾一成，評估第4季表現也可能繼續走升。

台積電董事長劉德音日前表示，今年因為面臨產業庫存調整期，該公司業績可能呈現少許負成長，不過前景仍十分光明，已準備好迎接明年下一波很好的成長。

台積電先進製程產能利用率大復活 資料來源：業界、採訪整理
台積電先進製程產能利用率大復活 資料來源：業界、採訪整理

台積電 營收 輝達

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