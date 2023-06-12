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中國車企清庫存 最高優惠人民幣5.5萬元

記者黃雅慧／綜合報導
吉利汽車日前宣布購車補貼活動。（取材自微博）
吉利汽車日前宣布購車補貼活動。（取材自微博）

中國車企包括吉利汽車、AITO問界等在6月推出限時優惠活動，其中問界優惠最高可達5.5萬元（人民幣，下同，約7715美元）。分析認為在今年官方未推出補貼政策下，車企只能自推促銷提振消費、降低庫存。

經濟觀察報報導，吉利汽車在日前宣布開啟「6月購車節 萬元真補貼」活動，在6月1日至6月30日期間，吉利新能源限時補貼最高1.5萬元；AITO問界汽車近期則開啟「智慧出行，6月盛惠」促銷活動，截至30日，下定最高可贈送5.5萬購車禮（包含現車豪禮至高3.5萬元，限量現車補貼至高2萬元）；長城旗下品牌哈弗汽車推出618新能源購車節，最高優惠6000元。

報導指出，吉利與問界推出補貼或與其車款銷量下滑有關。吉利這次推出優惠的車款─幾何新能源在5月銷量較上月下滑34%；而AITO問界在今年前五個月，累計銷量為2萬1873輛，月均銷量僅有4375輛。

合資車企也推出相關優惠：江鈴福特宣布截至20日購買指定車型即享6188元購車基金抽獎，同時可獲得50%的購置稅減免；東風本田在6月初推出「20周年寵粉購車節」， 至高現金補貼1萬元。

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