蘋果i15上市倒數 鴻海鄭州廠擴大招人

蘋果iPhone 15系列新機問世倒數計時，最大代工廠鴻海 旗下鄭州廠大舉招募人力，首次返崗者給予旺季激勵獎金7500元（人民幣，下同，約1052美元）；兩次以上返崗者可領8000元獎金，透露鴻海全力衝刺新機組裝，擴大備貨量能。

鴻海旗下富士康鄭州科技園區最新招募動態揭露，廠區持續擴大招募正式工，這次並針對離職返崗者開出招募條件，是今年以來首次針對離職返崗者擴大招工。

針對離職首次返崗者（曾經在富士康單次工作經歷超過一個月），入職底薪為2200元，再給予旺季激勵獎金7500元；周期返崗者（入職次數超過兩次），旺季激勵獎金可達8000元。

外資Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）預測，今年9月發布的iPhone 15系列新機將比去年的iPhone 14系列更貴，亦即iPhone 15平均售價（ASP）會上升，這對代工廠今年接單價格有直接幫助。

艾夫斯認為，蘋果有理由漲價，因為市場需求很強勁。他估計，目前全球已有2.5億支iPhone已使用逾四年，這些使用者可能會在今年換新機，推估iPhone 15系列新機出貨量可達2.35億到2.4億支，若每支新機平均漲價100美元，蘋果就增加至少235億美元收入。

媒體報導，鴻海已完成iPhone 15系列新機試產作，將於本月底在鄭州廠量產。據悉，蘋果對iPhone 15系列新機銷售抱持正面態度，初期備貨量達9000萬支，以兩款高階款iPhone 15 Pro和iPhone Pro Max機型占比較高。

業界推測，蘋果今年預定發表四款iPhone 15系列新機，分別為iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15最高階機種（暫稱Ultra或Pro Max）及iPhone 15 Plus。

就代工訂單分配方面，鴻海仍是新機最大組裝廠。有相關研究公司表示，鴻海和立訊將分別負責生產70%和25%的iPhone 15標準版，立訊與和碩旗下昌碩，分別負責60%和35%的iPhone 15 Plus。此外，高階款iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max約70%由鴻海操刀，其餘則交給昌碩。