我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

華為手機出貨目標 逆勢調高 從3700萬支增至4000萬支

記者黃雅慧／綜合報導
華為近期逆勢調高2023年手機出貨量目標至4000萬支，較年初訂下的目標大增8.1%。（中新社）
華為近期逆勢調高2023年手機出貨量目標至4000萬支，較年初訂下的目標大增8.1%。（中新社）

華為近期逆勢調高2023年手機出貨量目標至4000萬支，較年初訂下的目標大增8.1%，業內人士分析，這代表華為對今年手機出貨量有信心，尤其出貨目標上調主要基於P60系列以及Mate X3強勢的市場表現，並將帶動華為手機的相關供應鏈業績走高。

財聯社報導，市場研究機構Omdia數據顯示，2022年華為手機出貨量為2800萬支，華為今年年初將這一目標設為3000萬支級別。

市場陸續有消息指出華為要上調今年手機出貨量。CteeNews報導稱， 華為已上調2023年全年手機出貨目標，預計全年出貨量從之前的3700萬支上調到4000萬支了，上調幅度達 8.1％。

事實上，華為稍早便調高Mate X3折疊屏手機的出貨目標，從147萬支上調至300萬支。顯示華為手機銷量已出現明顯成長，調高出貨目標有助於供應鏈提早備貨相關零組件。

今年以來，全球手機出貨量在減少。IDC數據顯示，2023年第1季全球智慧手機出貨量2.7億支，年減15%，月減11%。但華為在這一波手機寒冬中堪稱特例，華為在中國手機出貨量相比2022年同期反而成長高達41%，市場占有率也提升至9.2%，成為眾多手機廠商當中少數出貨成長的廠商。分析認為這與消費者對華為品牌信賴度與持續創新的認可。

近年來華為將目標鎖定在高端市場，不論是Mate50系列的可變光圈、P60系列超聚光長焦和雙向北斗衛星通信能力，還是Mate X3所帶來的極致輕薄體驗，上述機型仰賴深厚技術及強大的研發能力。

華為手機先前停滯原因在於供應鏈遭到美國技術卡脖子。但華為創辦人任正非在今年3月「難題揭曉」花火獎專家座談會上披露：「過去三年，華為完成了1萬3000顆以上器件的替代開發、4000個以上電路板的反覆換板開發，因為有了國產的零組件供應，華為的電路板終於穩定下來。」意味供應鏈問題逐步得到解決。

另外，去年以來，許多傳聞指向華為可能在今年重新推出5G手機，主要通過規避美國限制的手法，包括從手機殼內嵌、重新設計晶片與重新取得晶圓代工產能等方式來解決。

華為調高2023年手機出貨量 資料來源：新聞整理
華為調高2023年手機出貨量 資料來源：新聞整理

華為 手機 供應鏈

上一則

通縮罩頂 上海CPI下滑1.4% 吉林、廣西等9省市出現衰退

延伸閱讀

華為手機發展受限跌落神壇 台灣品牌店屢傳熄燈

華為手機發展受限跌落神壇 台灣品牌店屢傳熄燈
推進5.5G突破瓶頸 華為力拚「步步領先」

推進5.5G突破瓶頸 華為力拚「步步領先」
華為版Chat GPT取名「盤古Chat」 將在7月發表

華為版Chat GPT取名「盤古Chat」 將在7月發表
華為參戰AI聊天機器人 將推「盤古Chat」應戰ChatGPT

華為參戰AI聊天機器人 將推「盤古Chat」應戰ChatGPT

熱門新聞

中國若步日本後塵邁入失落十年，美國將不必擔心競爭落敗且通膨可能因此獲得緩解。（路透）

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

2023-06-07 22:50
蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
長期持有輝達的羅斯柴爾德家族資產管理公司，正在調節輝達的加碼部位，理由是AI熱潮已過度推升輝達市值，因此須審慎以對。(路透)

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

2023-06-05 14:52
輝達創辦人暨執行長黃仁勳在台北演講時，秀出最新NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti圖像處理器最新顯示卡等產品。(記者胡經周／攝影)

黃仁勳30年前在Denny's餐廳草創輝達 母：何不找工作？

2023-06-04 22:40
德國經濟衰退程度在歐洲領先各國。（路透）

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

2023-06-11 21:48
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌