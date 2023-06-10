中概股在美退市風險大減 證監會：問題解決了

中國證監會副主席方星海表示，現在中國在美的上市公司退市的風險大幅減少。(美聯社)

美國「外國公司問責法案」對中概股要求向美國證監會SEC提交審計底稿，否則「2023年底強制退市」的大限將至，中國證監會副主席方星海9日表態，「問題解決了，現在中國在美的上市公司退市的風險大幅減少。」

同時，針對中國面臨多國發起貿易制裁，方星海表示，「確實世界上有些人是想跟中國脫鉤的，這個要實事求是，但是中國是不會跟外面脫鉤的，也不願意跟外面脫鉤，中國的態度是主動掛鉤。」

自中概第一股華晨汽車 1992年在美國紐約股票交易所掛牌上市以來，至今30年累計有500多家中國企業赴美上市。

不過，2022年起美中貿易摩擦加劇，據「國際金融報」不完全統計，中概股經歷了兩波大型退市浪潮，至少有超過170家中概股企業退市。

而在美國證監會SEC以「外國公司問責法案」，要求外國發行人連續三年不能滿足美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）對會計師事務所檢查要求的，將禁止在美交易。隨後SEC公佈一波波「預摘牌」、「確定摘牌」的中概股名單，包括B站、中通、京東、拼多多、騰訊音樂、攜程等都無法倖免。

面對中概股2023年底恐遭強制退市的風險，美中去年啟動審計談判。方星海在4月底博鰲論壇上曾透露，中美雙方審計談判進展順利，相信不久後能達成合作協議。事隔一個月，方星海昨日出席陸家嘴論壇，回應最新進展，他確認「問題解決了，現在中國在美國的上市公司退市的風險大幅減少。」

方星海也表示，「中國是不會跟外面金融脫鉤，我們的態度是主動掛鉤。」他說，現在中國在美國的上市公司退市的風險大幅減少，還鼓勵企業到歐洲發GDR，鼓勵企業到香港 上市。「如果國際投資 者與香港不脫鉤，其實就與中國不脫鉤。」