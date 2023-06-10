中國CPI沒勁 通縮陰影仍在 5月物價增0.2% 逾2年來次低

中國消費者物價（CPI）年增0.2%接近零，較上月則回升0.1個百分點，通縮陰影仍在。圖為河北省邯鄲市一家超市內販售的番茄。（新華社）

中國國家統計局9日發布5月消費者物價（CPI）年增0.2%接近零，通縮陰影仍在，較上月則回升0.1個百分點，但仍為2021年3月以來次低；生產者物價（PPI）年減4.6%，降幅較上月擴大1個百分點，年減率連續第五個月擴大，月減率則創下去年9月以來的最大紀錄。

分析認為，近期經濟指標都顯示經濟在降溫，但中央未就可能公布政策支持措施釋放清晰信號。下一個政策觀察窗口在7月，也就是第2季GDP數據發布後。

國家統計局數據顯示，5月CPI與上年相比，食品價格上漲1.0%，漲幅比上月回升0.6個百分點。非食品價格持平於上月，其中，服務價格上漲0.9%，漲幅比上月回落0.1個百分點，汽油價 格下降11.3%，降幅比上月擴大0.7個百分點。

中信證券 固定收益部宏觀研究員范世成指出，5月CPI、PPI不如預期，與近期宏觀經濟復甦放緩呼應，印證經濟面需求不足，通膨整體回暖可能仍需時間。

金圓統一證券策略分析師 胡研宏分析，當前的宏觀基本面是內需疲軟，外需萎縮，他評估，貨幣政策進一步寬鬆的適當時間窗口在6-7月，因6-7月是經濟生產淡季，經濟下行會進一步探底，實質性經濟企穩還難以看到。

界面新聞報導，財信研究院副院長伍超明表示，由於居民消費需求的恢復仍面臨波折和不確定性，導致短期核心CPI修復較慢。不過，他表示，「疫後消費場景的放開和持續恢復，將提振服務業需求的恢復，因此核心CPI的站穩回升是很大機率事件。」

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，核心CPI長期處於1%以下意味著政策面在促消費方面的空間較大，接下來要多管道增加城鄉居民收入，改善消費環境，促進文旅等服務消費。

對於下一階段物價走勢，王青表示，綜合上年基數變化、短期物價水準波動趨勢，第2季物價有可能持續處於1%之內的低通膨狀態，「隨居民消費進一步修復，以及上年同期高基數效應減弱，下半年CPI與上年相比漲幅有望溫和上行，年底有望在2%或略高水準。」