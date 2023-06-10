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5月PPI年減4.6% 學者：經濟出現降溫信號

記者林宸誼／綜合報導

受到國內外工業品市場需求總體偏弱，加上上年同期對比基數較高，中國家統計局9日公布，今年5月生產者物價指數（PPI）年減4.6%，連降八個月，且降幅降前月進一步擴大，為連續第五個月擴大，降幅也大於預期，讓外界憂心，通縮噩夢恐怕再次降臨。

品點資產管理首席經濟學家張志偉表示，通貨緊縮風險仍拖累經濟，最近的經濟指標發出了一致的信號，代表經濟正在降溫。

凱投宏觀高級分析師普里查德認為，緊縮的勞動力市場將在今年晚些時候給通膨帶來一些上漲壓力，但仍將處於政策制定者的舒適範圍內。

「政府設定的『3.0%左右』總體利率上限不太可能經得起考驗，我們懷疑通脹將成為增加政策支持的障礙。」

界面新聞報導，分析師也認為，本輪PPI通縮和之前有明顯不同，持續時間也將低於上輪。

財信研究院副院長伍超明指出，一方面，2012到2016年的工業品通縮源於金融危機後投資大幅擴張導致的供給過剩，但2016年以來經過「三去一降一補」，境內供給端產能過剩情況好於2012到2016年。

其次，大宗商品價格持續下跌導致海外輸入通縮是2012到2016年工業品通縮的主要原因，雖然今年全球經濟放緩壓力加大，但當前全球地緣政治風險提高，能源等關鍵商品供應穩定性下降，供給對價格形成一定支撐。

分析師 投資 指數

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