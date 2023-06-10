促綠色家電消費 中官方五路出擊

家樂福古北店新開的蘇寧家電賣場配合大陸官方綠色家電補貼，也推出折扣。（記者黃雅慧／攝影）

中國商務部 等四部門9日發布「關於做好2023年促進綠色智慧家電消費工作的通知」，提出統籌組織綠色智慧家電消費促進活動、深入開展家電以舊換新、紮實推進綠色智慧家電下鄉、實施家電售後服務提升行動、加強廢舊家電回收工作五方面舉措。

中新社報導，「通知」介紹，要統籌組織綠色智能家電消費促進活動。

結合商務部「2023消費提振年」各個消費場景設計，統籌線上線下消費管道，組織舉辦家電節、購物節、網購節等活動，營造綠色智能家電消費濃厚氛圍。順應數字家庭發展趨勢，探索家電、家居一體化融合消費。

支持家電企業圍繞「家場景」，在步行街、商圈、一刻鐘便民生活圈開設綠色智慧家電體驗店，鼓勵開展新店首秀新品首發等活動，不斷提升消費體驗。促進綠色智能家電消費，滿足消費者多元化消費需求。加大綠色智能家電相關知識宣傳力度，傳播綠色、智能、健康家電消費理念。

「通知」指出，要深入開展家電以舊換新。制定完善家電以舊換新工作方案，建立健全保障家電企業公平參與的工作機制。鼓勵有條件的地方透過組織生產企業、電商 平台、實體商業、回收企業建立對接機制、搭建協作平台、明確換新流程等方式，提升廢舊家電交售和補貼領取便利性，促進綠色智能家電換新消費。

積極推進綠色家電、智能家電認證，引導家電企業進一步豐富綠色智能家電產品供給。大力推廣通過認證的綠色智能家電，引導消費者優先選購二級及以上能效（水效）冰箱、洗衣機、空調、熱水器、淨水器、空氣淨化器等家電產品。

「通知」強調，要紮實推進綠色智能家電下鄉。支持家電生產企業針對農村市場特點和消費需求，加快研發推廣性價比高、操作簡便、質量優良的熱水器、油煙機、微波爐等綠色智慧家電。