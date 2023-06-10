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台積業績連二紅 Q2財測料能達陣

記者尹慧中／綜合報導

台積電9日公告5月營收1765.3億元（台幣，下同，約57.55億美元），月增19.4%，為四個月來最佳，連兩個月成長，符合預期，預料第2季財測可望順利達陣。

法人預期，台積電下半年最大動能仍來自蘋果新機備貨帶動，有利於台積電先進製程稼動率逐步回升。台積電累計4月、5月營收已達成第2季財測目標66.7%~70%，6月雖有季底庫存去化影響，但預期本季財測仍可順利達陣。台積電5月營收年減4.9%，累計前五月營收8,330.7億元，年減1.9%。

台積電9日股價收565元，上漲6元。累計6月以來，外資買超1.53萬張。

法人推測，台積電6月營收受季底庫存盤點與去化影響，可能較5月下滑8.5%至22%不等，第2季營收約介於4620億元至4864億元之間。

針對市況表現，台積電董座劉德音在日前股東會表示，看到台積電客戶庫存逐漸降低，市場終端需求回升，雖然今年有少許負成長，但已準備好迎接明年下一波很好的成長，將持續替股東創造最大價值。

劉德音表示，台積電經歷許多挑戰，包括美中貿易衝突、新冠疫情、俄烏戰爭、氣候變遷，仍在穩定的道路上持續快速發展，前景十分光明，近期看到生成式AI讓很多訂單到台積電來，從需求來看相當振奮，AI所需加速運算正好是台積電的強項，也讓公司對高速運算（HPC）未來發展更有信心。

市場傳出，日韓材料與國際封測廠等陸續接獲支援前置作業要求，蘋果主要晶片製造夥伴台積電正穩步拉高3奈米月產能，伴隨自家4奈米稼動率回升。蘋果下世代機種iPhone 15傳搭配舊款A16晶片，至於iPhone 15 Pro系列將使用蘋果的下一代A17晶片，持續採用新機頂規與入門機種新舊晶片並行的策略。

業界推測，蘋果新機至今年底備貨至少約A17晶片機種4050萬支、A16晶片4500萬支，合計超過8500萬支，與去年相當或略增，後續並將依據市場需求動態增減。

台積電 營收 晶片

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