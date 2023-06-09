中國實現雙碳 人民銀行行長易綱：估須砸100兆

中國承諾在2030年達到碳排放峰值、在2060年達到碳中和，但實現「雙碳」目標要付出多少代價？對此，中國人民銀行（中國央行 ）行長易綱8日給出最新答案，他說，實現「30／60」目標，需要在綠色轉型、綠色技術領域進行大量投資 ，據有關方面測算，所需要的資金達到人民幣100兆元（約14兆美元）的量級。

易綱8日在陸家嘴論壇上表示，實現「30／60」目標需要「胡蘿蔔加大棒」，中央做出「30／60」部署以後，人民銀行堅決把綠色金融工作擺在突出位置，重點抓了三方面工作，分別是加強環境資訊的披露、完善政策激勵約束體系以及展開氣候變化的壓力測試。

易綱表示，實現「30／60」目標的任務很多、內涵豐富，集中到一點就是減少碳排放，其中難點有兩個方面：

一是逐步降低碳排放的負外部性。易綱指出，排碳增加溫室效應，對整個社會是有成本的，但排碳企業和用戶沒有付出相應成本，大部分成本由社會承擔，因此具有重大負外部性。二是逐步降低綠色溢價。他指出，中國目前的能源結構以化石能源為主，實現「30／60」目標，關鍵在於抓住綠色能源這個「牛鼻子」。