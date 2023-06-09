中國拚科技自主 將發布措施支持創新 資本市場挺

中國國家金融監督管理總局局長、論壇共同輪值主席李雲澤。（取材自微博）

美中科技戰越演越烈，中國積極推動科技自主國家戰略，資本市場扮演不可或缺關鍵角色。對此，中國證監會主席易會滿8日表態，將適時發布資本市場進一步支持高水準科技自立自強的政策措施，更加精準高效支持科技創新發展。

第14屆陸家嘴論壇8日在上海舉行，人民銀行行長易綱、國家金融監督管理總局局長李雲澤、證監會主席易會滿、人行副行長兼外匯局局長潘功勝出席並發表演講，釋放不少重要政策信號。

其中，證監會主席易會滿闡明中國資本市場部署最新改革措施表示，證監會下一步將認真抓好新一輪推動提高上市公司品質三年行動方案，持續提高資訊披露品質，從嚴懲治財務造假、大股東違規占用等行為，堅決打擊內線交易、市場操縱等違法違規行為，推動上市公司提升治理能力、競爭能力、創新能力、抗風險能力、回報能力，夯實「中國特色估值體系」的內在基礎。

值得注意的是，易會滿表態中國資本市場將進一步支持高水準科技自立自強發展。他指出，近年來中國資本市場以設立科創板並試點註冊制為突破口，健全資本市場服務科技創新的制度機制，科技創新企業在新上市企業中占比超過七成，積體電路、生物醫藥、新能源等一批先導產業集聚效應顯著。

易會滿指出，資本市場具有獨特的風險共擔、利益共用機制，更加契合科技創新企業的「反覆運算快、風險高、輕資產」等特徵，能夠有效促進創新資本形成，賦能科技成果轉化，在完善公司治理、激發企業家精神、暢通「科技—產業—金融」良性循環等方面發揮關鍵作用。

他表示，證監會下一步將探索建立覆蓋股票 、債券和私募股權的全方位全周期產品體系，持續完善上市公司股權激勵、員工持股等制度機制，促進創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，適時發布資本市場進一步支持高水準科技自立自強的政策措施。