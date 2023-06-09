比亞迪王傳福：汽車業進入淘汰賽 有核心技術才能活

5月新能源乘用車批發銷量達到67.3萬輛，其中比亞迪23.9萬輛居首。(路透資料照片)

中國電動汽車 製造商比亞迪董事長王傳福8日表示，汽車行業已進入淘汰賽階段，有核心技術企業才能活下來，如果只是簡單拼裝，活下來的機率很小。而行業機遇窗口期只有三到五年，車型、技術路線選擇很重要。

界面新聞報導，王傳福在8日召開2022年年度股東大會上指出，汽車行業已進入淘汰賽階段，不競爭不會有繁榮，競爭才有優勝劣汰。企業制勝首先要有核心科技，新能源汽車變革是一場技術革命，有核心技術企業才能活下來，如果只是簡單拼裝，活下來的機率很小。

其次，要有好的戰略方向，行業機遇窗口期只有三到五年，車型、技術路線選擇很重要。

另外，要有快速決策機制，汽車企業往往體量大，決策機制漫長，但新能源汽車市場就像戰場，革命到後期，有些車企會崩盤，這時候需要快速決策。

對於當前行業的價格戰，王傳福表示，比亞迪的規模化優勢、品牌優勢、技術優勢，將助力比亞迪在未來競爭中優於同行，比亞迪有信心在未來三到五年獲得更高市占。

中國證券報報導，關於產能問題，王傳福表示，比亞迪從去年開始大力擴展各個地區產能，目前已基本解決供需平衡問題。目前公司產能，還有各個零部件產出，可以滿足未來市場需求。同時，公司已做好充分的準備，滿足未來海外市場不斷增長的需求。

中國乘聯會8日公布，5月新能源乘用車批發銷量達到67.3萬輛，年增59.4%，5月車企批發銷量破萬輛達12家，其中比亞迪23.9萬輛居首。

比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位。

IT之家報導，比亞迪1日發布5月產銷快報。5月新能源車銷量為24.02萬輛，年增108.99%。今年新能源車累計銷量為100.26萬輛，年增97.63%。

彭博報導，在新興新能源汽車市場中，巴西、以色列和泰國 ，最暢銷的新能源車是比亞迪。

而比亞迪去年銷售186萬輛新能源汽車，多於前四年總和；全球員工人數增加一倍，達到57萬人，較全球第一大汽車製造商豐田 員工人數多出約20萬人。