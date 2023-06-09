中國金監總局局長李雲澤：金融風險防控 下好先手棋

上任將滿月的中國國家金融監督管理總局局長李雲澤，8日在上海陸家嘴論壇上表示，堅決打好防控金融風險這場仗，要以以更加主動的態度應對各類風險隱患。他強調，近期國際銀行業接連發生風險事件，中國國家金監總局將下好風險前瞻防控「先手棋」，練好穿透監管「繡花功」，做到「管住人、看住錢、紮牢制度防火牆」。

李雲澤表示，近期國際銀行業接連發生風險事件，雖然對中國直接衝擊很小，但也有很強的警示意義。

他表示，中國國家金監總局將精準發力，穩慎化解存量風險、堅決遏制增量風險。以更加主動的態度應對各類風險隱患，堅持早識別、早預警、早發現、早處置，努力把風險化解在萌芽狀態，及時阻斷風險蔓延。

李雲澤表示，中國金融業運行整體平穩，風險總體可控，完全有條件有信心有能力守牢不發生系統性金融風險底線。

他提到，國家金融監督管理總局將與上海市共同發布關於加快推進上海國際再保險 中心建設的實施細則，正式啟動上海再保險國際版。

上海證券 報報導，再保險作為「保險的保險」，位於整個保險市場的「頂端」，從根本上決定著保險市場的價格走向和發展趨勢，也是保險市場與資本市場、貨幣 市場等其他金融市場之間的橋樑和紐帶。

中國已連四年保持全球第二大保險市場地位。但從再保險維度看，中國再保險由境內分往境外「分出業務」市場規模，遠高於從境外分到境內的「分入業務」。這種業務結構使中國再保險行業承接全球風險有限，參與全球保險風險分配能力不足。

報導分析，上海已集聚眾多國內外金融機構和保險機構，其中上海外資再保險機構占全中國半數以上。業內人士看好上海透過再保險「國際板」建設，打造更開放、透明的再保險交易新生態。