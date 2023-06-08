我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

中5月外匯存底規模3.177兆美元 微降0.88％ 終止連二升

記者葉文義／綜合報導

中國國家外匯管理局7日公布數據顯示，截至5月底外匯存底規模為3.177兆美元(約22.6兆人民幣)，較前月減少283億美元，降幅為0.88％，終止兩連升。

中國國家外匯管理局表示，今年5月受主要經濟體財政和貨幣政策預期，全球金融資產價格漲跌互現，在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯存底規模下降。

中國外匯投資研究院副院長趙慶明對澎湃新聞分析，5月中國外匯存底下降最主要的原因還是匯率折算，因為美元指數5月漲了2.5％，匯率折算造成的下降應該有250億美元左右。

趙慶明並稱，由於美元上漲，這段時間不僅是人民幣，日圓、英鎊、歐元也都是有所走弱，人民幣的跌幅是居中的，接下來外匯存底還是會比較穩定的，變化幅度不會很大。

外匯局則強調，中國經濟運行持續回升向好，有利於外匯存底規模繼續保持基本穩定。

與此同時，中國人民銀行（中國央行）公布數據指出，截至5月底，中國黃金儲備為6727萬盎司，較前月增持51萬盎司，4月末為6676萬盎司，為連續第七個月增加黃金儲備。

世界黃金協會日前發布的「2023全球央行黃金儲備調查」報告顯示，在黃金購買量創下歷史新高之後，各國央行繼續對黃金持樂觀態度。報告提及，有71％的受訪央行預計，今年的總體黃金持有量將增加，而去年這一比率為46％。

受到美元信用下降影響，各國積極減少依賴美元，外匯存底多元化正在成為趨勢。上述報告指出，有半數受訪央行預計美元在外匯存底中的占比將下降。

央行 匯率 投資

上一則

中國新能源車、鋰電池、太陽能產業「新三樣」 被看好

下一則

台灣5月出口361.3億美元 年減14.1% 連九黑

延伸閱讀

台灣通膨降溫 CPI探二年低點 5月成長2.02% 仍超過警戒線

台灣通膨降溫 CPI探二年低點 5月成長2.02% 仍超過警戒線
洛城新語╱最美城市遍地「黃金」的危機

洛城新語╱最美城市遍地「黃金」的危機
中國服務業景氣穩定走高 5月財新PMI升至57.1 兩年半次高

中國服務業景氣穩定走高 5月財新PMI升至57.1 兩年半次高
比亞迪新能源車5月銷量倍增 前5月突破百萬輛

比亞迪新能源車5月銷量倍增 前5月突破百萬輛

熱門新聞

蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
中國若步日本後塵邁入失落十年，美國將不必擔心競爭落敗且通膨可能因此獲得緩解。（路透）

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

2023-06-07 22:50
長期持有輝達的羅斯柴爾德家族資產管理公司，正在調節輝達的加碼部位，理由是AI熱潮已過度推升輝達市值，因此須審慎以對。(路透)

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

2023-06-05 14:52
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器