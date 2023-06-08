中5月外匯存底規模3.177兆美元 微降0.88％ 終止連二升

中國國家外匯管理局7日公布數據顯示，截至5月底外匯存底規模為3.177兆美元(約22.6兆人民幣)，較前月減少283億美元，降幅為0.88％，終止兩連升。

中國國家外匯管理局表示，今年5月受主要經濟體財政和貨幣政策預期，全球金融資產價格漲跌互現，在匯率 折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯存底規模下降。

中國外匯投資 研究院副院長趙慶明對澎湃新聞分析，5月中國外匯存底下降最主要的原因還是匯率折算，因為美元指數5月漲了2.5％，匯率折算造成的下降應該有250億美元左右。

趙慶明並稱，由於美元上漲，這段時間不僅是人民幣，日圓、英鎊、歐元也都是有所走弱，人民幣的跌幅是居中的，接下來外匯存底還是會比較穩定的，變化幅度不會很大。

外匯局則強調，中國經濟運行持續回升向好，有利於外匯存底規模繼續保持基本穩定。

與此同時，中國人民銀行（中國央行 ）公布數據指出，截至5月底，中國黃金儲備為6727萬盎司，較前月增持51萬盎司，4月末為6676萬盎司，為連續第七個月增加黃金儲備。

世界黃金協會日前發布的「2023全球央行黃金儲備調查」報告顯示，在黃金購買量創下歷史新高之後，各國央行繼續對黃金持樂觀態度。報告提及，有71％的受訪央行預計，今年的總體黃金持有量將增加，而去年這一比率為46％。

受到美元信用下降影響，各國積極減少依賴美元，外匯存底多元化正在成為趨勢。上述報告指出，有半數受訪央行預計美元在外匯存底中的占比將下降。