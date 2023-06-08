中國5月出口年減7.5% 創4個月來最大跌幅

中國5月進出口總額5012億美元，年減6.2%，其中，出口2835億美元，年減7.5%。(中新社資料照片)

中國海關總署7日公布最新外貿數據，以美元計，5月出口年減7.5%，衰退幅度遠超預期，時隔兩個月再度轉負，且創四個月最大跌幅。市場分析，外需疲弱及去年高基數影響，中國下半年出口恐延續下降趨勢，經濟將更加依賴內需，如何提振內需將是官方一大壓力。

中國5月進出口總額5012億美元(約3兆5722億人民幣)，年減6.2%；其中，出口2835億美元，年減7.5%；進口2177億美元，年減4.5%；5月貿易順差658.1億美元，為近七個月低點。

前5個月中國進出口總值2.44兆美元，下降2.8%。其中，出口1.4兆美元，增長0.3%；進口1.04兆美元，下降6.7%；貿易順差3594.8億美元，擴大27.8%。

在貿易夥伴方面，東協續為中國第一大貿易夥伴，今年前5月進出口總值3770億美元，年增2.1%，占中外貿總值15.4%；第二大貿易夥伴為歐盟 ，貿易總值3317億美元，年減3.7%；第三大貿易夥伴為美國，貿易總值2747億美元，下降12.3%；日本 為第四大貿易夥伴，貿易總值1313億美元，年減10.4%。

前五月中國除對東協貿易上升，對歐盟、美國及日本等發達經濟體均呈現下降。

數據顯示，5月中國對美國出口額年減18.2%，為連續十個月負增長，降幅較上月擴大11.7個百分點。東方金誠首席宏觀分析師王青分析，除了上年同期出口增速基數抬高6.3個百分點帶來的影響外，前期美聯準會持續大幅升息 ，對美國需求形成較強抑制效應，諸多因素都抑制整體進口需求。

王青指出，近期中國對美國出口降幅明顯超過對美國進口整體降幅，也與美國進口更多轉向西歐、北美有關。

同樣受上年同期基數抬高、進口需求下降等影響，5月中國對歐盟出口按年下降7%，增速較前月放緩10.9個百分點。王青指出，地緣政治衝突未解、歐洲央行大幅升息等影響，今年歐盟經濟下滑幅度較大。

值得留意的是，即便前五月中國對第一大貿易夥伴東協維持貿易正增長，但5月當月中國對東協貿易出現兩位數衰退達11.3%，其中對東協出口年減15.9%，增速較4月更顯著下滑20.4個百分點。