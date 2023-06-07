中國穩經濟 國銀再降存款利率 官方引導下調人民幣、美元定存利息

中國國有銀行傳將下調人民幣、美元存款利率。（中新社）

中國監管層持續引導銀行業存款成本下行，據官媒《證券時報》報導，經多方核實，多家國有銀行近日將再度下調部分存款利率 ，涉及人民幣、美元幣種。實際上，中國主要大型銀行的五年定期存款、大額存單年化利率都已跌破3％。

值得注意的是，路透引述消息人士指出，美元定期存款利率定價上限降幅高達100個基點，本周二起正式生效，此次調整後，5萬美元定存利率定價上限為4.3％。分析指出，此次調降美元存款利率，有利於鼓勵持匯的出口企業積極結匯，緩解近期人民幣的貶值壓力。

報導指，該消息是從中國銀行、工商銀行及交通銀行的人士口中得知。北京 當局上周已建議降低一系列產品利率，各銀行正評估有關要求，可能最早本周調整。

其中，人民幣活期存款利率調降5個基點，部分定期存款利率下調10個基點；美元定期存款根據不同期限和不同規模亦有調降，5萬美元（含）以上的一年期定期美元存款利率不高於4.3％，此前有的大行該品種利率最高可達5％左右。

報導指出，有國有大行總行人士已證實此事，而對於美元定期存款利率下調，有的大行已於本周一（5日）落地，另有大行將於近日實施。

此前彭博社引述多家國有大行的消息人士指出，北京已要求大型銀行再次降低存款利率，以減少社會存款和增加貸款的意欲，耤此提振中國國內經濟。

實際上，中國部分商業銀行過去幾個月中已下調定期存款利率，國有大行上月也調降協定存款和通知存款的利率上限，以緩解淨息差壓力及穩定經濟。

有業內人士指出，雖然今年已經歷多輪銀行降息 潮，但目前淨利差仍然承壓，未來存款利率有調降的空間。

今年4月初河南、廣東、湖北多家中小銀行下調定期存款利率，打響年內中國銀行存款降息潮「第一槍」；5月初浙商銀行、恒豐銀行、渤海銀行密集官宣存款降息，國有行、股份行定存掛牌利率基本告別「3」時代。

6月中小銀行存款利率補降潮仍持續。近期多家村鎮銀行也下調存款利率，其中四川、吉林、內蒙古、山東等地多家村鎮銀行6月起調降部分期限定期存款利率。

人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾此前表示，在市場利率整體已明顯下降的情況下，不同銀行的調整幅度、節奏和時機自然就會有所差異，這是存款利率市場化環境下的正常現象。