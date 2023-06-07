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銷量取勝 中國汽車價格戰打到年底 估未來3年有6至7成品牌被淘汰

記者黃雅慧／綜合報導

中國汽車市場競爭激烈，多個品牌參與價格戰盼以銷量取勝。業內人士指今年價格戰勢必會打到年底，甚至是明年，「不要心懷僥倖，在內捲（業內競爭）這方面沒有最捲，只有更捲。」

中國汽車品牌長安汽車董事長朱榮華表示，多數邊緣車企將出局。而為了在「捲」到不行的市場中生存下去，車企追求銷量大過於利潤。奇瑞汽車副總經理李學用認為，到2025年，中國排名前十的車企恐將占據九成市場。他也預告，「目前看來，車市價格戰勢必打到今年底，甚至打到明年，車企須做好決戰20個月準備。」

朱榮華在2022年長安汽車業績會上說，汽車行業競爭激烈，過去三年有至少75家企車品牌被淘汰，未來二至三年，保守估計有六至七成品牌被淘汰。只有產品好、技術強、規模大、轉型快的龍頭企業才能在激烈的市場競爭中生存和發展。

第一財經報導，李用學指出，到明年年底，就能看出來中國汽車市場到底誰能活下來。他認為最終能活下來的企業須具備三個能力：一是成本能力；二是全面混動化和電動化轉型；三是國內國際同步發展，這也是中國所有企業都面臨的問題。

上汽集團一家子公司管理層人士通過第一財經表示：市面上很多車售價都已低於成本，但是頭部幾家今年戰略就是要銷量不要利潤。因為如在今天不能獲得市場份額，明天就可能會出局。

汽車 利潤

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