台灣通膨降溫 CPI探二年低點 5月成長2.02% 仍超過警戒線

5月CPI年增率連22個月超過2%通膨警戒線。（本報資料照片）

台灣行政院主計總處6日公布5月消費者物價指數 （CPI）年增率為2.02%，較上月下跌0.33個百分點，是近二年來新低，但仍連續22個月超過2%通膨警戒線。

另外，17項重要民生物資CPI年增率5.88%，5月核心CPI年增率漲2.57%，指數雖有回落但仍在高檔，民眾對物價上漲的感受依舊深刻。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，5月物價漲幅縮小，主因是去年基期高，加上雞蛋價格明顯下滑，漲幅由31.47%縮小至12.20%，且近來天候平穩使得蔬菜水果價格趨緩，以及國際油價走跌，抵銷房租、肉類、外食費、休閒娛樂消費服務類的部分漲幅。

至於6月物價是否可望持續走跌？曹志弘指出，由於6月有端午連假，最近疫後生活回歸常軌，休閒娛樂消費價格漲幅大，預估6月CPI年增率會比5月稍高一些，仍在2%以上。

曹志弘表示，近期各國持續貨幣 緊縮政策，抑制投資 及需求，國際農工原物料價格繼續下跌，以台幣計價的進口物價指數已連續三個月轉跌，生產者物價指數年增率也是連兩個月負成長，顯示輸入性通膨壓力減輕，領先指標的內銷品物價指數也已下跌三個月，「未來物價不會大幅上升應可確定」。

曹志弘表示，未來幾季的CPI年增率預估在2.17%-2.18%，全年平均約2.26%，「物價壓力平穩」，可確定物價不會大幅上升，漲幅會慢慢收斂，速度沒那麼快，但整體趨勢往下。物價漲勢收斂速度較慢的原因，主要是俄烏戰爭使得去年物價大幅上漲，儘管國際農工原物料，包括黃小玉、原油、銅鎳鉛等金屬價格都大幅下跌，但價格相對疫情前還是高。不過領先物價指數的內銷品物價指數已連續三個月負成長，物價回落的趨勢應不會改變。

曹志弘指出，近期各國仍採取緊縮貨幣政策，約制消費和投資，國際景氣降溫需求疲弱，新台幣計價的進口物價指數連續三個月負成長，生產者物價指數連續二個月負成長，「輸入性通膨壓力大幅減輕，應該有助舒緩物價」。

不過，外食費年漲幅度4.49%，持續上升，房租年漲2.11%，僅較上月小跌，顯示外食類及房租對物價壓力還在，未見降溫。

曹志弘說，外食費月增率今年1月起逐月縮小，4月為0.73%，5月為0.39%，感覺下降，但仍在中間偏高水準，比較長期的趨勢是0.15%-0.20%，未來幾個月若持續縮小，預期漲價店家會減少，但兩年下來，外食費漲幅已達一成。房租部分，曹志弘表示，房租CPI去年的平均漲幅為27年來最高，整體物價上漲，加上住宅維修費漲，皆是推升近一、二年房租漲幅較高的原因。