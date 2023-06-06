鴻海業績月增5% 連2個月成長 法人：iPhone 15試產 Q3業績將表態

鴻海 5日公布5月合併營收 新台幣4507億元（約146.8億美元），月增約5%，連續兩個月成長，但較去年同期衰退約9.4%，與公司預期約略相當。鴻海預估，受淡季影響，本季營收將較上季與去年同期衰退。法人則認為，隨蘋果iPhone 15系列新機開始試產，鴻海營收將自第3季下旬開始表態。

鴻海前五月合併營收新台幣2.34兆元（約762億美元），年減約2.08%，為同期次高。鴻海5日股價跌新台幣0.5元、收107.5元。

鴻海表示，5月合併營收與4月相較，「消費智能產品類別」受惠客戶拉貨需求，月增雙位數百分比；「電腦終端產品類別」、「元件及其他產品類別」及「雲端 網路產品類別」則均較4月約略持平。

與去年同期相較，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」約略持平；「電腦終端產品類別」因為PC需求趨緩，年對年略微衰退；「消費智能產品類別」則因為回歸傳統淡季，加上去年同期基期較高，因此年比呈現衰退。

就前五月合併營收與去年同期相較，「消費智能產品類別」及「雲端網路產品類別」表現約略持平；「元件及其他產品類別」略為衰退，主要是零組件業務略有成長，但是非主要業務需求下降；「電腦終端產品類別」因為PC市場需求趨緩，也略微衰退。

展望本季營運，鴻海表示，基於目前已經進入新舊產品轉換期，加上2021年缺料狀況於去年上半年緩解，導致去年上半年拉貨動能高於一般季節性表現，在去年基期較高的情況下，維持4月釋出的第2季展望，預估將較首季與去年同期下滑。

鴻海董事長劉揚偉說之前表示，前兩次法說會，預測今年全年展望持平去年，目前全球仍然受到貨幣緊縮、地緣政治緊張，以及通貨膨脹等不確定因素的影響，也就是經濟前景的影響比較大，目前能見度不高，因此，維持全年審慎看法。

此外，鴻海本季進入傳統淡季，整體業績表現將較上季與去年同期下滑，不過，有別於消費性電子需求疲弱，針對商用市場的AI伺服器需求強勁，客戶不斷追單鴻海旗下工業富聯（FII），為鴻海整體營收帶來支撐效果。