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小米自研晶片不喊停 再挹資金2.7億美元 破除可能中止傳聞

記者黃雅慧／綜合報導
小米集團董事長雷軍（新華社）
小米集團董事長雷軍（新華社）

中國國家企業信用信息公示系統顯示，小米旗下晶片設計公司上海玄戒技術有限公司發生工商變更，註冊資本由人民幣15億元增至人民幣19.2億元（約2.7億美元），增幅28%。此舉打破此前小米可能中止研發晶片的傳聞，並挹注資金繼續研發新晶片。

受到中國手機品牌OPPO公司在5月初解散自研晶片研發團隊「哲庫」，為業界投入震撼彈，外界關注小米的自研晶片道路可能步上後塵，因為小米在哲庫解散後不久隨即召開全員大會，讓傳聞不逕而走。

集微網報導，小米此次大會主要是穩定內部軍心，小米內部對於自研晶片一事比較堅決，且想得比較清楚，目前正常招聘也在進行中，而且會從哲庫離職人員中網羅人才。

小米旗下的玄戒友術公司成立於2021年12月，法定代表人、執行董事、總經理為小米高級副總裁曾學忠，監事為小米聯合創始人劉德。經營範圍含訊息系統集成服務、集成電路晶片設計及服務、軟體開發、電子產品銷售、半導體分立器件銷售、電子零組器件零售等，並由 X-Ring Limited 全資持股。該公司被視為小米在自研晶片道路的關鍵之舉。

此前，小米在發布2023年第1季財報後的電話會上，小米集團總裁盧偉冰表示，小米自研晶片的投入決心不會動搖，要充分意識到晶片投入的長期性、複雜性，尊重晶片行業的發展規律，做好持久戰的準備，此外，晶片的目的是為了提升終端產品的競爭力、用戶體驗。

事實上，在安卓生態晶片市場幾乎由高通、聯發科獨霸趨勢下，中國品牌手機就傾向自研晶片打出差異化，因此小米自2014年開始踏入自研晶片之路。

晶片 小米 手機

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