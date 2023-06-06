中國服務業景氣穩定走高 5月財新PMI升至57.1 兩年半次高

5月財新中國服務業PMI升至57.1，為兩年多來次高，顯示服務業景氣穩定走高。（新華社）

財新傳媒5日公布5月財新中國服務業PMI為57.1，較4月上升0.7，為2020年12月以來的兩年半次高，顯示中國服務業景氣穩定走高。

財新智庫高級經濟學家王喆分析，5月財新中國服務業PMI顯示，服務業整體向好，服務業景氣強於製造業（5月財新中國製造業PMI為50.9）仍是當前中國經濟的突出特徵，不過，就業 和市場預期呈現趨弱跡象；財新中國製造業PMI中，就業出現惡化，價格水平大幅下降，樂觀預期同樣減弱。

王喆表示，就業情況不佳，反映出目前經濟增長內生動力不足、市場主體信心不強的事實，更加凸顯擴大和恢復需求的重要性，當前，就業形勢嚴峻，通縮壓力累積，通過積極財政政策穩定就業、增加收入、改善預期應是政策優先選項。

財新網報導，分項來看，服務業供需繼續擴張。5月服務業經營活動指數 、新訂單指數均較4月小幅反彈，均來到2020年12月以來次高。受訪企業反映，防疫 政策優化後，此前受抑制的需求得以釋放，同時企業經營狀況逐步恢復常態化，支撐近期經營活動擴張。5月服務業新出口訂單指數在擴張區間降至年內最低，顯示外需仍具韌性但擴張速度放緩。

服務業就業仍受市場供需拉動，5月服務業就業指數微降，但仍位於擴張區間。企業表示，增加用工主要是因為市場好轉，需要提高產能及填補離職空缺。在新訂單增加影響下，5月積壓業務量繼續上升，不過當月漲幅放緩至近三個月來最低。

用工費用、原料價格攀升推高服務業成本，5月投入品價格指數繼續高於榮枯線，但增幅降至3月來最低。企業被迫加價以消化成本壓力，此前一度較為平穩的銷售價格指數在擴張區間升至2022年3月最高。

受益於服務業供需修復，行業信心依然較強，5月服務業經營預期指數連續第四個月下降，降至年內最低，但仍高於2022年平均水平。企業反映，疫後強勁復甦、顧客需求增加、公司計畫擴張等因素仍支撐增長預期。