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推進5.5G突破瓶頸 華為力拚「步步領先」

記者謝守真／綜合報導

華為高級副總裁李鵬指出，毫米波技術在5.5G時代已突破關鍵瓶頸，主流晶片廠商均已發布5G毫米波商用晶片，從關鍵技術到產業生態，毫米波已具備商用條件，中國5G將向5.5G加速演進，未來將實現「步步領先」。

新京報報導，李鵬在北京參加中國國際信息通信展覽會上演講指出，5.5G的標準已經明確，伴隨著標準的推進，業界包括華為在內不斷通過技術創新與商業驗證，探索5.5G在物聯網、無源物聯、通信感知融合等新領域的應用。

隨著5G商用，數字產業正啟動著各產業的數字化升級，且數字經濟也不斷催化著實體經濟轉型。李鵬表示，中國一方面在數字產業已穩步發展，5G、移動物聯網、千兆光網用戶規模都在全球遙遙領先。另一方面，5G技術除了不斷促使消費持續升級，帶動電商直播、教育等產業的數字化，還為消費者帶來新通話、新影片、裸眼3D等全新體驗。

據悉，中國5G商用到今年6月滿四周年。截至目前，中國5G已在鋼鐵、製造、礦山、電力、港口等產業的1萬6000多個專網項目中得到應用。另5G行業專網驅動的經濟規模則突破百億，而5G行業終端的出貨量超過50萬個，加速產業數位化。

5G 晶片 華為

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