人民幣跌半年低點 分析：注意經濟基本面

人民幣對美元在岸及離岸價出現大跌至半年低點，在岸人民幣5日一度跌破7.12，下午盤收7.1185，較上一交易日大435個基點；人民幣對美元離岸價5日盤中一度跌破7.13關口，分析認為在美元走強因素之外，往後更應注意中國經濟基本面不佳對匯率 的影響。

在岸人民幣在上個交易日大漲400個基點之後，人民幣對美元在岸本周首個交易日跌去全部漲幅，並跌至半年的低點。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，今年由於美國通膨回落疊加銀行業動盪，聯準會 升息逐步接近尾聲，代表海外因素對人民幣匯率的影響趨於減弱，中國經濟基本面變化情況或在更大程度上影響人民幣匯率走勢。

中銀證券首席經濟學家徐高在最新研報中表示，儘管人民幣相對美元在最近2個月明顯走貶，但人民幣對美元匯率中間價並未明顯偏離上一日收盤價。這意味人行目前並不是很擔心當前人民幣貶值。因此，如果美元指數 進一步走強，人民幣對美元還可能會進一步貶值。

在岸、離岸人民幣於5月中旬雙雙跌破「7」，這是去年底以來人民幣再次破「7」。對於這一波人民幣匯率貶值，21世紀經濟報導，業內人士認為有幾個因素：一是美國聯準會進一步升息預期升溫，令美元指數回升至104.51；二是近期中美利差（10年期中美國債收益率之差）倒掛幅度擴大至93個基點；三是5月以來部分北向資金獲利回吐，四是外貿企業結匯需求有所減弱。

每日經濟新聞報導，植信投資研究院高級研究員常冉指出，受到美國聯準會政策兩難及銀行業風險發酵，給美元指數帶來不確定性，應高度關注美元波動可能對人民幣匯率造成的階段性衝擊。