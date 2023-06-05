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中國十大遊戲業首季財報 騰訊、網易營收占8成

記者黃雅慧／綜合報導
中國前十大的上市遊戲企業今年首季財報顯示，騰訊、網易的營收就占十家業者的八成，顯示遊戲產業集中度進一步提高。(新華社)
中國前十大的上市遊戲企業今年首季財報顯示，騰訊、網易的營收就占十家業者的八成，顯示遊戲產業集中度進一步提高。(新華社)

中國官方整頓遊戲產業導致產業集中度提高，中國前十大的上市遊戲企業今年首季財報顯示，騰訊、網易的營收就占十家業者的八成，顯示遊戲產業集中度進一步提高，其餘八家企業的遊戲業務營收都在下降，顯示給中小遊戲商生存的空間正在縮小。

第一財經報導，前十大遊戲企業第1季總營收約人民幣810億元（約114億美元），統整各家財報中，提到影響因素包括新遊戲上線節奏問題、老遊戲收入下滑、降本增效以及玩家線上遊戲時間減少等。

中國官方為防止青少年沈迷網路遊戲，自2021年8月暫停發放遊戲版號，一度造成遊戲業寒冬。在2022年4月恢復本土遊戲版號發放。2023年以來，遊戲版號發放都維持在每月86-88個之間，截至5月底，年內共審批433個陸產網路遊戲版號，以及27個進口遊戲版號。而遊戲行業會否復甦或是產生新格局引發關注。

據伽馬數據4月底發布的《2023年1-3月遊戲產業報告》顯示，第1季中國遊戲市場實際銷售收入人民幣675.09億元，年減15%。意味整體遊戲市場收入呈現下降趨勢。

不過，中國遊戲行業的「馬太效應」（指強者越強、弱者越弱，馬太效應最早由美國社會學家羅伯特·莫頓於1968年提出，其名稱來自於「新約聖經·馬太福音」中的一則寓言）正在加劇，因為大公司有更多的能力推出新遊戲，小公司容易被淘汰出局。從整體營收情況來看，前十大上市遊戲公司中，有六家企業營收年增率下降，但僅從遊戲業務板塊來看，除騰訊與網易，其餘廠商營收規模大都在收縮。B站和金山軟件因有多元業務支撐，還能勉強維持年增率增長。

CIC灼識咨詢執行董事姜驍瀟分析，遊戲行業相較於2022年復甦跡象相對明顯，第1季春節期間是遊戲公司重點發力的時間，但2023年作為後疫情時代的第一個春節有其特殊性，全國大部分人選擇返鄉探親等活動，線下活動占據春節大多數時間，另一方面，大部分市場被已有的巨頭遊戲占據，而對於中型的遊戲公司，新遊戲上線仍需要時間，也導致營收進一步出現下滑。

遊戲兩大巨頭收獲頗豐，網易遊戲相關業務在2023第1季的營收年增7.6%；騰訊遊戲在第1季年增10.8%。

營收 疫情

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