中拚「雙碳目標」代價高昂 世銀估要花38兆美元

中國承諾在2030年達到碳排放峰值、在2060年達到碳中和，但實現「雙碳」目標將付出高昂代價。中國新媒體平台「ESG Weekly」報導，有海外研究機構預估，中國想要實現氣候目標，還需要在脫碳領域進行至少38兆美元的投資 。

關於中國在脫碳投資方面的現存缺口，海內外各機構有不同預測。例如，渣打銀行在2021年估算，為達成碳中和目標，2060年前中國在脫碳進程中需進行高達人民幣127兆至192兆元的投資，相當於平均每年投資人民幣3.2兆至4.8兆元。

世界銀行在去年的報告中指出，中國僅實現「雙碳」 要砸38兆美元。

海外研究預估，達成氣候目標還需付出高昂代價，在重本投資脫碳領域中，電力和交通部門就需高達17兆美元的投資，來實現其淨零目標並過渡到低碳經濟。

實際上，中國人民銀行（中國央行 ）行長易綱在2021年就曾指，預計2030年前，中國碳減排需每年投入人民幣2.2兆元；2030至2060年需每年投入人民幣3.9兆元。他當時指稱，要實現這些投入，單靠政府資金遠遠不夠的，需引導和激勵更多社會資本參與。

無論預測數字如何波動，脫碳投資的重要性和緊迫性都不言而喻。景順集團此前發布的「亞洲淨零目標」白皮書顯示，全球超過一半的碳排放來自亞洲，其中，中國的碳排放量占全球總量的25%以上。