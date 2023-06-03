中國救房市 再推系列新政

中國各地房市持續降溫，官方計畫再推一系列支持政策來提振房地產。圖為福建寧德一處正在建設中的樓盤。（中新社）

救經濟，中國計畫再推一系列房地產 支持政策以提振經濟。據「彭博」報導，由於現行政策未能支持陷入困境的房地產行業持續復甦，中國監管部門正在制定多項新刺激措施，包括降低大城市部分非核心街區首付（頭期款）比率、降低房仲佣金，並在國務院 的指導下進一步放寬住宅購買限制。

報導引述知情人士指稱，中國政府還可能完善及延長去年推出的16項房地產救助計畫，但有待最終確定，可能會有所改變。對此，中國住房部尚未作出回應。

2日晚消息傳出前，在香港 上市的中國房企2日股價集體瘋漲，多股漲幅超過20%。

其中合景泰富收漲23.3%、龍光集團漲20.3%、龍湖集團漲17.2%、融創中國漲12.5%、碧桂園漲8.6%。

中國房市降溫蔓延多地，地產數據服務商中指研究院此前報告指，預計6月中國中央及地方政府將加快推出穩樓市政策，並進一步探索豐富政策工具箱，以支持居民合理住房需求的釋放，修復市場信心和預期。

值得留意是，青島市1日發布「關於促進房地產市場平穩健康發展的通知」，調整青島非限購區域購房首付比率，同時優化限售條件，支持剛需、改善需求。

青島地產新政中，一是新建商品房出售條件由網簽滿五年變更為網簽滿三年，取證滿兩年；二是二手房出售條件由取證滿二年變更為滿一年；三是首付比率調整：限購區域首付比率不變，首套最低30%、二套最低40%。非限購區域首付比率首套最低調整為20%、二套最低調整為30%。

青島新政表態支持剛性和改善性住房需求，將全面推行二手房「帶押過戶」、「優鮮賣」模式，促進「賣舊買新」、「賣小換大」。

所謂「優鮮賣」是針對有「賣舊房換新房」需求的購房者推出的交易模式，明購房者提前鎖定意向新房，同時加速舊房售出。