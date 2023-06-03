我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

中國救房市 再推系列新政

記者葉文義／綜合報導
中國各地房市持續降溫，官方計畫再推一系列支持政策來提振房地產。圖為福建寧德一處正在建設中的樓盤。（中新社）
中國各地房市持續降溫，官方計畫再推一系列支持政策來提振房地產。圖為福建寧德一處正在建設中的樓盤。（中新社）

救經濟，中國計畫再推一系列房地產支持政策以提振經濟。據「彭博」報導，由於現行政策未能支持陷入困境的房地產行業持續復甦，中國監管部門正在制定多項新刺激措施，包括降低大城市部分非核心街區首付（頭期款）比率、降低房仲佣金，並在國務院的指導下進一步放寬住宅購買限制。

報導引述知情人士指稱，中國政府還可能完善及延長去年推出的16項房地產救助計畫，但有待最終確定，可能會有所改變。對此，中國住房部尚未作出回應。

2日晚消息傳出前，在香港上市的中國房企2日股價集體瘋漲，多股漲幅超過20%。

其中合景泰富收漲23.3%、龍光集團漲20.3%、龍湖集團漲17.2%、融創中國漲12.5%、碧桂園漲8.6%。

中國房市降溫蔓延多地，地產數據服務商中指研究院此前報告指，預計6月中國中央及地方政府將加快推出穩樓市政策，並進一步探索豐富政策工具箱，以支持居民合理住房需求的釋放，修復市場信心和預期。

值得留意是，青島市1日發布「關於促進房地產市場平穩健康發展的通知」，調整青島非限購區域購房首付比率，同時優化限售條件，支持剛需、改善需求。

青島地產新政中，一是新建商品房出售條件由網簽滿五年變更為網簽滿三年，取證滿兩年；二是二手房出售條件由取證滿二年變更為滿一年；三是首付比率調整：限購區域首付比率不變，首套最低30%、二套最低40%。非限購區域首付比率首套最低調整為20%、二套最低調整為30%。

青島新政表態支持剛性和改善性住房需求，將全面推行二手房「帶押過戶」、「優鮮賣」模式，促進「賣舊買新」、「賣小換大」。

所謂「優鮮賣」是針對有「賣舊房換新房」需求的購房者推出的交易模式，明購房者提前鎖定意向新房，同時加速舊房售出。

房地產 國務院 香港

上一則

中拚「雙碳目標」代價高昂 世銀估要花38兆美元

下一則

博通:今年AI銷售將倍增

延伸閱讀

搶救房地產 中擬再推降首付比例等系列措施

搶救房地產 中擬再推降首付比例等系列措施
中國百城新房價格 5月止漲轉跌 買家觀望

中國百城新房價格 5月止漲轉跌 買家觀望
加州房市呈現區域差異 南加較熱

加州房市呈現區域差異 南加較熱
加州住房負擔力 升至1年新高

加州住房負擔力 升至1年新高

熱門新聞

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16
路透引述知情人士報導，馬斯克預計本周造訪中國，與當地高官會面，並視察特斯拉上海廠。(美聯社)

路透：馬斯克擬本周訪問中國 拜會政府官員

2023-05-29 09:32

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…